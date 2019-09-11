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首頁 / 政治

議員關切是否選總統 柯文哲：沒說過要參選

最新更新：2019/09/11 16:41
台北市長柯文哲（圖）11日赴議會進行施政報告，議員關切柯文哲成立台灣民眾黨有黨政、市政不分狀況，並要求表態是否選總統，柯文哲表示，從來沒說過要參加2020總統選舉。中央社記者張新偉攝 108年9月11日
台北市長柯文哲（圖）11日赴議會進行施政報告，議員關切柯文哲成立台灣民眾黨有黨政、市政不分狀況，並要求表態是否選總統，柯文哲表示，從來沒說過要參加2020總統選舉。中央社記者張新偉攝 108年9月11日

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北11日電）台北市長柯文哲今赴議會施政報告，藍、綠議員以程序發言不讓柯上台，議員關切柯成立民眾黨有黨政、市政不分狀況，並要求表態是否選總統。柯文哲說，沒說過要參選。

台北市議會下午召開第13屆第2次定期大會，柯文哲與各局處官員列席，並由柯文哲上台進行施政報告。國民黨、民進黨議員會前以程序發言阻擋柯文哲上台，時間約1小時。過程中，藍、綠議員也爆發口角衝突。

議員應曉薇關切柯文哲是否要參選下一屆總統。柯文哲表示，從來沒說過要參加2020總統選舉，「其實我很不想選」，而全縣市跑透透，對他而言是一種學習。他指出，包括政務官在內，所有公務人員都依法行政，「該請假會請假」。

國民黨議員陳重文、吳世正送上月餅及字版。送上月餅的陳重文說，希望柯文哲專心市政，因為「台北市民未來在柯文哲手中」；吳世正要求民眾黨的黨務人員應該退出北市府，像是市府顧問蔡壁如等人。

議員汪志冰說，柯文哲當選第二任市長卻全省跑透透，根本是為組黨做準備，且北市府儼然成為民眾黨中央，她質疑北市府變民眾黨黨部。秦慧珠指出，柯文哲成立民眾黨當天，有9名首長請假，其中7人理由為私人行程。

議員王鴻薇表示，柯文哲成立民眾黨後，議員要質詢的對象到底是台北市長還是民眾黨主席。郭昭巖提及，柯成立民眾黨後，許多局長首長加入，呼籲柯文哲不要公器私用，應專心市政。

議員游淑慧說，柯文哲施政報告不及格，因柯近期宣布政策根本沒列入報告，只是重新排版上會期報告，要求柯說明。

民進黨議員王世堅表示，柯文哲成立民眾黨後，從創黨第一天至今，都在濫用市府資源，官員還成為民眾黨員，他也送上刀叉，意味柯文哲「吃人夠夠」，讓市民、官員受害。

藍綠議員發表言論時，過程中發生插曲。民進黨議員李建昌提及國民黨議員發言時露出焦躁心情等字詞，一度引發國民黨議員不滿，雙方在議場內口角。（編輯：李亨山）1080911

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