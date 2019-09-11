國防報告首納假訊息 學者：網安已受重視

（中央社記者游凱翔台北11日電）108年國防報告書今天發表，首度公布國軍澄清假訊息的流程圖；戰略學者林穎佑認為，將假訊息納入國防報告，代表現今攻勢不再侷限傳統軍事，也顯示國軍注重網路安全、假訊息影響的重要性。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問時表示，相較過往，108年國防報告書特別的地方在於，「假訊息或稱不實訊息」首度納入報告中，代表現在的安全威脅並非僅傳統軍事。

林穎佑指出，過往國防報告書僅提及傳統軍事武力，近年漸漸提及網路安全，現在除了網安外，又提到了不實訊息攻擊，代表外在威脅隨時都在變化。例如，今年漢光35號演習兵棋推演則首度納入假訊息演練，顯示國軍不再只是重視傳統「純軍事」的作為。

林穎佑也提到，這份國防報告書是基於過往的架構基礎進行新的增修，並輔以大量的圖表希望能讓民眾更清楚的了解國防事務，增進民眾對國防的認識。而兩年一度的國防報告書主要的意義是針對這兩年來的情勢做出說明並闡述國軍「做了什麼」；四年一度的國防總檢討（QDR）性質較偏向「未來要做什麼」。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長翁明賢接受中央社訪問時指出，自從西元2017年美國發生通俄門及英國脫歐議題後，各界就發現中國、俄羅斯等國對其他國家媒體、媒介以網路攻擊、內容農場、假訊息等方式影響各國媒體，某種程度升高到國安威脅層級。

翁明賢說，傳統的網路攻擊是駭客竊取資料、攻擊等，但現在增加了散播不實訊息，影響內部穩定安全、誘發民眾跟政府對立，「成本很低，卻能達到分化效果」，而在今年國防報告書中公布假訊息處理流程圖，是因應國安威脅的思考，同時國內也發布資安戰略白皮書，是國防、外交及兩岸的整體戰略整合。（編輯：蘇志宗）1080911