更多編輯台推薦新聞：
影片／謝淑薇廣島女網賽逆轉勝 生涯500勝達陣
運動

影片／謝淑薇廣島女網賽逆轉勝 生涯500勝達陣

避免產後大出血摘子宮 台大醫創王蟲縫合法救命
生活

避免產後大出血摘子宮 台大醫創王蟲縫合法救命

iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事
科技

iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
108年國防報告書
兩年一度的民國108年國防報告書9月11日公布，根據內容顯示，整體防衛構想自106年迄今仍維持「防衛固守、重層嚇阻」。
108年國防報告書
新聞專題
108年國防報告書5/5

國防報告首納假訊息 學者：網安已受重視

最新更新：2019/09/11 18:24

（中央社記者游凱翔台北11日電）108年國防報告書今天發表，首度公布國軍澄清假訊息的流程圖；戰略學者林穎佑認為，將假訊息納入國防報告，代表現今攻勢不再侷限傳統軍事，也顯示國軍注重網路安全、假訊息影響的重要性。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問時表示，相較過往，108年國防報告書特別的地方在於，「假訊息或稱不實訊息」首度納入報告中，代表現在的安全威脅並非僅傳統軍事。

林穎佑指出，過往國防報告書僅提及傳統軍事武力，近年漸漸提及網路安全，現在除了網安外，又提到了不實訊息攻擊，代表外在威脅隨時都在變化。例如，今年漢光35號演習兵棋推演則首度納入假訊息演練，顯示國軍不再只是重視傳統「純軍事」的作為。

林穎佑也提到，這份國防報告書是基於過往的架構基礎進行新的增修，並輔以大量的圖表希望能讓民眾更清楚的了解國防事務，增進民眾對國防的認識。而兩年一度的國防報告書主要的意義是針對這兩年來的情勢做出說明並闡述國軍「做了什麼」；四年一度的國防總檢討（QDR）性質較偏向「未來要做什麼」。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長翁明賢接受中央社訪問時指出，自從西元2017年美國發生通俄門及英國脫歐議題後，各界就發現中國、俄羅斯等國對其他國家媒體、媒介以網路攻擊、內容農場、假訊息等方式影響各國媒體，某種程度升高到國安威脅層級。

翁明賢說，傳統的網路攻擊是駭客竊取資料、攻擊等，但現在增加了散播不實訊息，影響內部穩定安全、誘發民眾跟政府對立，「成本很低，卻能達到分化效果」，而在今年國防報告書中公布假訊息處理流程圖，是因應國安威脅的思考，同時國內也發布資安戰略白皮書，是國防、外交及兩岸的整體戰略整合。（編輯：蘇志宗）1080911

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報