總統：全力協助台灣工具機業在國際發光發亮

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天接見工具機暨機械業者表示，行政院已提出協助資金融通、擴大訂單及固本轉型等3大方向，幫助產業因應國際變局及克服挑戰，政府未來也會全力協助業者，讓台灣的工具機在全球各大會展都看得到，而且發光發亮。

蔡總統下午在總統府接見工具機暨機械業者代表時表示，工具機是台灣非常重要的產業，也是在她執政以後，變成台灣在國際市場上占有非常重要地位的兆元產業，每次舉辦「台灣國際工具機展」及「台北國際工具機展」，都是國際間一大盛事。

總統說，今年3月她參加台北國際工具機展時曾告訴大家，政府會持續協助機械產業強化體質、提升競爭力，來因應國際變局及挑戰。

因應美中貿易戰對產業造成的衝擊，總統表示，面對最近全球市場的變局，政府一定會協助業者克服挑戰。今天請業者到總統府，針對行政院經過幾次討論後的想法，來聽聽大家的意見。

她指出，行政院就機械產業，尤其是手工具機產業現在所面臨的情況，將從「資金融通的協助」、「擴大訂單」與「固本轉型」3方向協助業者。

資金融通協助方面，總統表示，目前政府已經提出智慧機械投資抵減優惠，同時也會協助廠商在投資上的需求，尤其是向金融機構的融資等，需要協助的都會給予協助。此外，像是對於廠房機器設備升級，國發基金也會提供優惠貸款。

擴大訂單方面，總統說，政府在過去幾年來一直以擴大基礎建設，還有五加二的產業及各式各樣的政策，持續擴大內需，這些內需也會帶來工具機產業的需求，不論國營事業或是各部會所進行的很多計畫，都將持續帶來內需上的擴大。

總統進一步說，除了政府各項建設與投資外，最近大家也都看到台商回台投資超過預期，今年起，資金會陸續到位，廠房也會開始興建，採用大量的國產設備，預期到明年底，政府採購加上台商回台投資，工具機可望有超過200億元的商機。

固本轉型方面，蔡總統表示，面對智慧製造發展的趨勢，政府鼓勵雇主讓員工接受教育訓練，避免人才流失。除了勞動部人才教育訓練補助計畫，經濟部也會推出研發提升計畫，來協助廠商轉型升級。如果業者有意拓展海外市場，政府也會配合新南向政策，協助業者在新南向目標國家建立產業園區及職訓中心，尋求最大商機。

總統提到，歐洲工具機大展下週就要在德國漢諾威舉行，許多台灣業者都會前往爭取商機，政府未來也會協助業者，讓台灣的工具機在全球各大會展都看得到，而且發光發亮。

隨後，總統也針對工具機暨機械產業現況、人才培訓計畫、研發經費、擴大內需、產業未來發展方向與願景等議題，與業者進行意見交流。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，感謝蔡總統從上任前到現在，一直持續關注工具機暨機械產業。這次美中貿易戰對這些產業的衝擊，遠大過於金融海嘯所帶來的衝擊。

他說，蔡總統就任3年多來，一直非常支持工具機及機械產業，而在產業比較艱難的此刻，能受邀前來總統府，可說是雪中送炭，令人感動。

訪賓一行還包括台灣區工具機暨零組件工業同業公會名譽理事長卓永財等人，由行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、勞動部次長劉士豪及財政部次長阮清華等陪同到總統府晉見總統，與會者也包括總統府副秘書長劉建忻。（編輯：李信寬）1080911