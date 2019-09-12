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台灣入聯宣達團訪華府 盼促北京釋放遭關押台人

最新更新：2019/09/12 13:01
由前國防部長蔡明憲（中）率領的入聯宣達團10日訪問華府，11日拜會美國國會議員與國務院，希望美方提供協助，敦促北京釋放被關押的台灣人李明哲與李孟居。中央社實習記者徐子苓華盛頓攝 108年9月12日
由前國防部長蔡明憲（中）率領的入聯宣達團10日訪問華府，11日拜會美國國會議員與國務院，希望美方提供協助，敦促北京釋放被關押的台灣人李明哲與李孟居。中央社實習記者徐子苓華盛頓攝 108年9月12日

（中央社記者江今葉、實習記者徐子苓華盛頓11日專電）由前國防部長蔡明憲率領的入聯宣達團今天拜會美國國會議員及國務院，希望美方提供協助，敦促北京釋放遭關押的兩名台灣人李明哲及李孟居。

台灣聯合國協進會今年再度組宣達團訪問紐約、華府，紐約行程結束後，昨天抵達華府訪問。身為台灣聯合國協進會理事長的蔡明憲今天出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研討會，討論台美區域安全與外交合作。

蔡明憲會後接受媒體訪問時透露已經拜會聯邦眾議員、台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot），接著也拜會國務院官員。

蔡明憲表示，在與美國國務院與國防部官員會晤時，他會提出希望美方修改1994年制定的對台方針。

他指出，由於台灣總統、國防部長與外交部長目前仍無法正式訪問華府，因此限制台美軍事與政治交流合作，希望美方能修改方針，因為時空背景不同，方針已經過時。

此外，蔡明憲也希望美國修改一中政策，讓台灣正名，並支持台灣加入聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）。

他說，美國一中政策傷害台灣，美方應該協助台灣爭取國際空間，也期望見到台美之間有更多的軍事合作，甚至聯合軍事演習。

對於遭到中國判刑的李明哲和剛被逮捕的李孟居，蔡明憲表示，昨天已經前往中國駐美國大使館抗議，要求北京釋放他們兩人，他也希望和美方官員與議員面對面會晤後，能協助積極營救他們。（編輯：林憬屏）1080912

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