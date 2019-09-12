輪椅族搭公車意外頻傳 監委要交通及衛福部檢討

（中央社記者游凱翔台北12日電）監察委員王幼玲今天表示，近年輪椅使用者搭乘公車意外頻傳，且部分駕駛員未按標準作業程序服務輪椅使用者，近5年台北、新北與台中共293件申訴案例，要求交通部、衛福部檢討改進。

監察院下午召開記者會，王幼玲表示，近年輪椅使用者搭乘公車意外頻傳，或自斜坡板摔落、公車行駛期間突然急煞摔落致髖骨斷裂；或司機未協助繫上安全帶，導致肋骨斷裂，也有更多輪椅使用者在搭乘公車時遭拒載等不友善對待，近5年台北、新北與台中共293件申訴。

監察委員王幼玲調查後指出，部分駕駛員並未切實按照相關標準作業程序服務輪椅使用者，且目前核准上市的輪椅，尚無通過國際標準可用於機動車輛上使用，讓輪椅使用者擔負極高的風險。

針對全國無障礙公車的比率，王幼玲表示，從民國103年至107年已編列預算新台幣42億元，補助購置2075輛無障礙公車（含國道客運、一般公路客運及市區客運）；但截至107年底止，全國比率僅約45.79%。

其中，一般公路客運與國道客運之無障礙公車比率僅約9.50%與8.79%，顯示只有少數業者與路線提供無障礙運輸服務，輪椅使用者無法利用大眾客運行經公路或省道。

王幼玲也說，當輪椅置於行駛中的車輛時，若輪椅使用者未選用合格的輪椅與安全束縛裝置，遭遇急煞或車禍等狀況，可能對輪椅使用者造成極大傷害。

針對輪椅置放安全與無障礙公車比率、服務態度等，王幼玲要求交通部、衛福部檢討改進，且應鼓勵國內輪椅業者開發或引進安全的車載輪椅產品，與一般地面使用的輪椅作市場區隔，以保障輪椅使用者搭乘公路公共運輸機動車輛的安全。（編輯：趙蔚蘭）1080912