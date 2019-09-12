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影／郭台銘親筆寫退黨聲明：我正在做翻轉中華民國命運的大事
首頁 / 政治

鄭文燦：郭台銘若參選總統 競爭對民主是好事

最新更新：2019/09/12 16:31
鴻海創辦人郭台銘12日發布聲明退出國民黨，桃園市長鄭文燦（中）表示，在2個主要政黨外有第3個候選人，相信對於總統選舉會有更多競爭，這個過程對於台灣的民主來說應該是好事。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年9月12日
鴻海創辦人郭台銘12日發布聲明退出國民黨，桃園市長鄭文燦（中）表示，在2個主要政黨外有第3個候選人，相信對於總統選舉會有更多競爭，這個過程對於台灣的民主來說應該是好事。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年9月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）鴻海創辦人郭台銘今天發布聲明退出中國國民黨，桃園市長鄭文燦表示，在2個主要政黨外有第3個候選人，相信對於總統選舉會有更多競爭，這個過程對於台灣的民主來說應該是好事。

國民黨31名大老親筆簽名登報呼籲郭韓合作。鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜轉達郭台銘聲明，痛批這份名單上有多少人「人在曹營心在漢」，郭台銘不會眷戀這個政黨，即日起退黨。

鄭文燦下午出席桃園市2019 ICF TOP1展示記者會後接受媒體訪問，對於記者詢問，郭台銘發布聲明退出國民黨，鄭文燦表示，若郭台銘參加總統大選，在2個主要的政黨以外，有第3個候選人，相信對於總統的選舉會有更多的競爭與比較，民主的台灣本來就是一個多元競爭的過程。

鄭文燦指出，只要能夠通過28萬人連署的門檻，就算是獨立參選人，也會有他一定的選民支持度，後續應該是看看整個選舉，包括連署、分析等，這個過程對於台灣的民主來說應該是好事。（編輯：張銘坤）1080912

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