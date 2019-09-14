照顧需要照顧的人 蔡總統：政府不債留子孫

總統蔡英文（前中）14日到台南鹽水護庇宮參香祈福，蔡總統在廟前廣場致詞時強調，「有蔡英文在，台灣一定有足夠自我防衛的力量」，以確保台灣主權、尊嚴及自由民主的生活方式。中央社記者張榮祥台南攝 108年9月14日

（中央社記者張榮祥、葉子綱台南14日電）蔡英文總統今天表示，政府努力打拚照顧社會上需要照顧的人，但明年預算是22年以來首次的平衡預算，顯示這是個謹守財政紀律的、不會債留子孫的政府。

蔡總統下午前往台南市鹽水區護庇宮上香祭拜，向鄉親說明執政團隊過去3年多來，在經濟發展、社會福利、財政紀律等各項具體施政與成果。對於「照顧社會上需要照顧的人」，總統提到長照2.0的預算，從她接手時的50億元，到明年會有400億元，成長8倍。就是要全心全力，讓老人家不論是在自己家裡或社區，甚至住宿式的長照機構，都能得到最好的照顧。

對於「債留子孫」質疑，總統強調，明年政府編列的是平衡預算，歲入、歲出是一樣的，這是22年來的第一次，顯示政府是非常謹守財政紀律的、不債留子孫。總統說，過去3年多的努力，猶如蓋房子打地基一樣，地基打好了，再逐層的蓋，蓋出一棟漂亮、合用又堅固的大樓。

蔡總統上午前往嘉義拜訪台灣基督長老教會嘉義西門教會，下午前往嘉義縣太保市水牛厝玉皇宮參拜。活動結束後，總統接受媒體聯訪表示，索羅門群島跟台灣有很長的邦誼，雖然現在面臨挑戰，台灣與索羅門群島的外交關係也會牽動整個印太地區，所以這個地區的民主國家都很關注這件事情，因此我們還是會持續努力溝通，鞏固跟索羅門群島的外交關係。

媒體詢及近日學者蔡金樹在中國傳出遭羈押，總統呼籲國人，對於法治國家對基本人權的保護，我們已經都很習慣，但進入中國地區必須要特別小心這些事情。對於相關的個人，陸委會及海基會都會持續掌握相關情況，提供親友們必要協助；對於當事人人身安全及相關權益保障，是現階段最重要的優先處理原則。(編輯:孫承武)1080914