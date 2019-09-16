陳副總統見日本三重縣知事 籲挺台參與國際組織

（中央社記者葉素萍台北16日電）副總統陳建仁今接見日本三重縣知事鈴木英敬訪團，他建議三重縣與台灣企業共同合作，攜手進出東南亞、南亞及太平洋邦交國；並期盼日本從地方到中央政府，支持台灣參與國際組織，讓台灣做出具體貢獻。

陳副總統致詞時首先歡迎鈴木英敬今年第二次訪台，他表示，鈴本曾於2017年2月來台參加「台灣燈會」，雙方當時在總統府晤談，印象極為深刻，深覺鈴木是不可多得的青年才俊，也賀喜鈴本今年再度連任知事。

陳副總統提到，台日兩國在歷史及地理上關係極為密切，雙方都共享自由、民主、人權及法治等普世價值，總統蔡英文也曾在就職演說中提到，台灣將繼續深化與日本的雙邊關係，在共同價值基礎上推動全面合作。

談及雙方經貿合作，副總統表示，台日兩國互為重要貿易夥伴，彼此經貿關係十分密切，如能進一步促進雙方更緊密的經貿互動，一定可以提升台日兩國的友好關係。像2012年三重縣與經濟部「台日產業合作推動辦公室」簽署產業合作備忘錄，2018年成立「台日第三國市場合作委員會」，建議三重縣與台灣企業可共同合作，攜手進出東南亞、南亞及太平洋邦交國，就是創造多贏局面很好的方式。

陳副總統指出，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）已於去年12月30日生效；身為日本重要貿易夥伴，台灣的加入可望對台日雙方帶來經濟效益，進一步強化三重縣與台灣的貿易、投資、貨物、服務與人員的自由流通往來。他期盼三重縣政府與議會協助台灣向日本政府建言，讓台灣對區域經濟整合做出更多的貢獻。

副總統強調，台灣作為地球村一員，有誠意也有能力回饋國際社會，為氣候變遷、醫療衛生、飛航安全及跨國犯罪等國際議題善盡應有的責任，未來台灣仍將秉持「踏實外交、互惠互助」的理念，推動多邊關係、積極參與國際組織。

他期盼，日本從地方到中央政府，共同支持台灣參加「世界衛生組織」、「國際民航組織」、「聯合國氣候變化綱要公約」以及「國際刑警組織」等。（編輯：郭萍英）1080916