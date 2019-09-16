立院新會期 藍推27優先法案聚焦拚經濟

（中央社記者劉冠廷、王承中台北16日電）立法院新會期明天開議，國民黨立法院黨團今天提出27項優先法案，其中拚經濟是本會期藍營的重點訴求，將針對服務業轉型、提高薪資、青年創業等面向，提出相關草案。

立法院新會期明天開議，國民黨今天下午在智庫召開立法實務研討會，國民黨團總召曾銘宗在會中公布了新會期的優先法案，共分成食安、環保、經濟民生、社福、農業永續、內政、財務革新、轉型正義、監督事項等10大面向，共27項優先法案。

對於新會期的優先法案，曾銘宗則在會中強調，國民黨集中在拚經濟的法案，因此這次提出服務業轉型飛躍執行條例草案、提高薪資執行特別條例草案、青年創意創業創富執行條例草案、以及增訂天災假為勞工法定假日的勞動基準法修正草案等；他也說到，針對年改釋憲結果中的不合理之處，也將提出相關修正草案。

至於在食安的部分，為了把關食安，國民黨團將提出食品安全衛生管理法修正草案，加重惡意黑心廠商的法律責任；在環境保護方面，則提出調整能源結構及產業結構，降低對火力發電依賴的減碳無煤家園推動法草案，和環境影響評估法草案。

在內政的部分，國民黨則預計提出5項優先法案，包括推動不在籍投票的總統副總統選舉罷免法修正草案與公職人員選舉罷免法修正草案、集會遊行法修正草案、兩岸協議監督條例草案、跟蹤騷擾防制法草案等。

由於新會期為預算會期，國民黨智庫執行長高永光也針對總預算案進行報告，他表示，總預算帳面上收支平衡，但實際上總債務增加新台幣1182億元；前瞻計畫規劃民國107年至114年，各縣市必須共自籌4127億元，恐引發地方財政崩盤。同時也高估所得稅，若經濟成長率未如預期，營利事業所得稅、綜合所得稅、營業稅也可能減少，導致實際歲入減少。（編輯：林興盟）1080916