駐德代表：人權與經貿是鞏固台灣國際地位2支柱

（中央社記者潘姿羽漢諾威17日電）台灣國際地位雖然遭中國打壓，但歐洲國家近幾年看待台灣角度出現轉變；駐德代表謝志偉指出，中國在德國影響力很深，但經貿、人權是台灣強悍的軟實力，有助鞏固國際地位。

謝志偉出席歐洲工具機展（EMO）開幕典禮後與媒體分享長期以來在德國的觀察，他指出，台灣在德國的形象不斷改變，在阿公阿嬤時代，德國對台灣認知還是外銷蘆筍、香菇罐頭國家，之後開始出口玩具、禮品、鞋子。隨著產業發展，慢慢轉型為電子產品，如今台灣工具機產業實力不容忽視，在德國已站穩腳步。

謝志偉表示，台灣經貿實力愈來愈強，工具機產業發展更是擲地有聲，他身處德國，「覺得自己好像可以風力發電，因為走路有風」。

謝志偉說，在德國超過10年，他親眼見證德國對台灣的印象悄然轉變，「台灣人的努力，我有時候感到驕傲，也有些感慨跟感動」。

他指出，台灣不只靠著產業升級強化經濟實力，民主人權更被視為是亞洲地區的標竿，經貿、民主人權如同2大支柱，撐起台灣的國際形象與地位；儘管受到威脅，但一直堅毅不拔，這就是台灣形象。

台灣與中國的緊張關係，導致國際處境備受打壓。謝志偉指出，一位綠黨重要人士曾向歐盟多次反映，台灣作為華人社會民主人權的代表，卻受到威脅。

謝志偉8月底也曾投書德國報紙「世界報」，他指出，港台關係唇亡齒寒，台灣作為華人世界民主燈塔，應該要與香港同舟共濟、支持香港對自由民主的追求，對抗中國的獨裁與霸權。

謝志偉向中央社記者表示，這件事情其實還有後續，投書刊出約3天後，世界報資深評論員Jacques Schuster也發表一篇文章，內容對應到他前幾日的投書；值得注意的是，這位資深評論員內容重點放在香港，但文章最末端寫道，歐盟政治上還有可以對付中國的利器，就是「在外交上承認台灣」。

「中國在德國其實影響力很深」，謝志偉表示，如果沒有中國市場，德國汽車可能每2輛就有1輛賣不掉；如果從貿易額來看，台灣跟德國貿易額大概180億歐元，而台灣只是中國的1/10，可以想見中國對德國的影響力有多大。

中國握有龐大的市場，卻未能讓德國站在同一陣線，謝志偉解釋，中國競爭是用國家隊去打市場隊，很多正常的商業行為對他們是不存在的，好比西方國家強調Copyright，中國卻是Copy is right，搞到最後，讓西方國家產生極大反感，甚至感到威脅。

謝志偉認為，中國市場對於德國如此重要，形象卻又負面，以至於近年出現非常多的爭論跟討論，據他所見，德國產業界已經開始反省對中國態度；近期最顯著的例子，就是去年工業總會白皮書，正式把中國從「夥伴」修正為「對手」，當時舉國譁然，但這也反映德國對中國的態度正在轉變。（編輯：郭萍英/林淑媛）1080917