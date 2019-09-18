陳其邁：尊重呂秀蓮決定 希望選舉是君子之爭

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）前副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔，登記申請連署為總統、副總統獨立參選人，行政院副院長陳其邁表示，尊重呂秀蓮的決定，希望選舉是一場君子之爭。

國際半導體展今天在台北南港展覽館登場，陳其邁出席開幕典禮後，針對呂秀蓮與彭百顯登記申請連署為總統、副總統獨立參選人一事表示，每個人都有權利參選，尊重呂秀蓮的決定。

陳其邁表示，呂秀蓮過去對台灣民主的貢獻，大家都非常清楚，很感謝呂秀蓮過去對台灣民主的努力。

陳其邁說，希望選舉是一場君子之爭，大家不同的政見、不同的主張，讓人民做最後的決定，相信總統蔡英文帶領的改革路線，推動重大改革，對台灣主權維護等努力會獲得多數人肯定。

民進黨是執政黨，陳其邁表示，當然還是以國政優先努力，選舉部分由黨部處理，希望接地氣、會做事，用政績和推動的改革來贏得多數選民的支持。

陳其邁說，現在離選舉還有很長一段時間，選舉變化、政黨的競合還有待觀察，誰也沒辦法預估鴻海創辦人郭台銘會退選，突然呂秀蓮跳出來參選，難保哪個總統候選人又出來，這次選舉很熱鬧看不太懂，只能靜觀其變，按照既有競選節奏往前衝。

外交部協助直轄市長出訪活動作業要點日前出爐，明定駐處可協助及不可協助事項，引起韓國瑜競選辦公室質疑。陳其邁表示，高雄市長韓國瑜不用多慮。

陳其邁說，行政中立法規範包括外交事務其實行之有年，大家也都非常清楚，對總統候選人當然有不一樣的行政協助。

陳其邁表示，外交部規範作業要點是講直轄市，韓國瑜成為總統候選人，他出訪行政機關當然會提供必要的接待和行政協助，但是假如涉及一些選舉活動，比如造勢大會，總不能叫外交官去搖旗吶喊，在相關行政中立法都有相關的規定，會依法行政。（編輯：郭萍英）1080918