朱立倫緊攬洪秀柱 籲國民黨要團結

（中央社記者葉臻新北18日電）國民黨前主席洪秀柱和新北市前市長朱立倫一同出席活動，朱立倫在台上緊攬洪秀柱肩膀，團結意味十足，朱立倫強調與高雄市長韓國瑜溝通順暢，黨要團結「我一定幫忙，不要為己」。

國民黨前主席洪秀柱今天上午和新北市前市長朱立倫一同出席「幸福送暖－讓愛重頭」重陽敬老義剪活動，兩人一前一後抵達現場，朱立倫在洪秀柱致詞時登台，不但緊攬洪秀柱肩膀展現團結，也要現場民眾有親友住在台南的人全力支持洪秀柱，並高喊凍蒜。

朱立倫接受媒體聯訪時，被問及洪秀柱是否有建議他投入艱困選區，朱立倫表示，洪秀柱要投入台南第6選區立委選舉，「那裡是我岳家的地方」，他也會在這個週末陪洪秀柱在台南第6選區拜票加油。

被問到鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選2020連署競選總統相關問題時，朱立倫表示，郭台銘做了非常有智慧、格局的決定，國民黨一定要團結才能勝利，「我們都愛中華民國，都是中華民國派」，非常感佩郭台銘的決定。

被問及「韓朱配」相關問題，朱立倫強調，他和韓國瑜溝通非常順暢，唯有團結、整合各方力量才是唯一勝選機會，「我的態度很清楚，我一定幫忙，不要為己」。

朱立倫強調，韓國瑜和他有共識，兩人也談了很多，包含郭台銘退選、要如何團結各方力量，選舉還有4個月，「要團結各方力量，內部化解爭議、凝聚最大共識，這個過程中我們溝通非常順暢，國民黨一定要團結」。

洪秀柱接受媒體聯訪時，被問及郭台銘宣布不參選2020連署競選總統，對於郭台銘退黨的部分，有沒有想要如何整合？

洪秀柱表示，黨面臨這種狀況，一定要對郭董退選聲明的內容「好好反省、檢討，甚至改革」，對於郭董仍要心存感謝，「畢竟他在黨最困難的時候幫助過我們」，據她所知，郭董在每次選舉，對黨的支持也是不遺餘力。

「郭董跟我們有過一段很長很深的革命情感，還是期盼他能繼續跟我們一起合作」，洪秀柱表示，要抱持感謝的態度，且肯定郭董以往對黨的貢獻，「只有謙卑改進，才能贏得人家對我們的認同」。

被問及是否希望朱立倫和她一起挑戰艱困選區？洪秀柱表示，每個人生涯規劃不同，不管他準備在哪個方向準備都尊重，當然也期盼能有更多的人下來艱困選區打仗。

被問及朱立倫是否有和她討論過韓朱配？洪秀柱表示，沒有特別跟朱立倫提到。至於郭董有可能推出立委人選，是否會挑戰到國民黨？洪秀柱表示，打仗不要怕優秀的人出來競爭，如果能夠合作就更好。（編輯：李亨山）1080918