綠委主張調高老農津貼 韓陣營質疑政策買票

（中央社記者王承中台北19日電）多位民進黨立委主張修法調高老農津貼至新台幣8000元，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天表示，若覺得很重要，為何過去都不做，她質疑是政策買票。

農委會日前指出，預計民國109年1月起，農民健康保險滿15年者，老農津貼可由現在新台幣7256元調升到7550元。但民進黨立委陳明文等人今天主張修法將老農津貼調高至8000元，並建立農民年金制度。

黃曼昕下午告訴中央社記者，民進黨若覺得老農津貼、長照住宿補助及高鐵延伸至屏東等政策很重要，為何等到選前才提出，為什麼之前都不做，顯而易見這就是政策買票。

黃曼昕表示，對於農業未來的擘劃，國政顧問團認為，在農民福利政策與退休老農家庭的社會照顧方面，政府做得還不夠；老農津貼、退休金，需透過優惠存款、保險基金的金融操作，配合政府長照政策，一定要讓老農都能有比現在更高的金額保障。

她說，去年老農津貼占農委會預算540億元，不少青年農民覺得被政府忽視。老農津貼或其他農民保險、退休金等社福預算，必須與農業預算脫鉤，讓540億元逐年回歸正常使用，照顧青年農民，發展台灣農業。（編輯：謝佳珍）1080919