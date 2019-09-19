委託製迷彩服遭判賠數千萬 監院糾正國防部

（中央社記者游凱翔台北19日電）監察委員今天表示，國防部委託民間廠商製作「抗近紅外線迷彩野戰服」，後來決定換裝「數位迷彩野戰服」卻又暫緩不購買，法院後來判賠約5700萬元，因此糾正國防部；國防部回應，會依法定程序完成改善。

監委楊芳玲受訪表示，國軍本要採購「抗近紅外線迷彩野戰服」，但後來國防部決定換裝並以「數位迷彩野戰服」替代，國防部因此派人和廠商修改契約，不料修約後國防部又不執行換裝計畫，而此時廠商已準備好相關設備準備進行生產。

楊芳玲指出，此案導致當時國防部既未買到「抗近紅外線迷彩野戰服」，又暫緩「數位迷彩野戰服」，導致官兵僅能穿著舊款的迷彩服，而廠商也因此向法院提告，最後判賠國防部約新台幣5700萬元。

楊芳玲表示，國防部自民國95年陸續辦理2期、各5年的委託民間經營302廠採購案，第一期計畫因未即時察覺投標文件企畫書，不符招標文件評選等規定，已遭監委糾正；如今第二期又賠償廠商約5700萬元，顯然國防部在購置服裝政策上，橫向聯繫不夠，因此楊芳玲、蔡崇義、楊芳婉再次糾正國防部。

國防部晚間發布新聞稿回應，對此表示尊重，也已在監察院查察期間，就委員指導及建議事項，督促所屬單位依法定程序完成改善。

國防部指出，為防杜類似狀況再次發生，國防部已要求各軍種詳實訂定籌補計畫，依「分年檢討需求、落實總量控管」方式執行服裝訂購，目前各項簽約執行，採購狀況均正常。（編輯：張均懋）1080919