監委視察大巨蛋 提醒北市府強化設施安全周邊交通

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（中央社記者郭建伸台北25日電）監委林盛豐、蔡崇義今天巡察台北市，並於下午前往大巨蛋視察，聽取市府簡報2025雙北世界壯年運動會規劃。監委提醒，市府應持續強化大巨蛋各項設施安全、人員疏散，並確保民眾安全及周邊交通秩序。

監委近日前往各地巡查，23日由監委施錦芳等人巡察國家發展委員會及經濟部，監委葉宜津、王美玉於24日和25日赴高雄市巡察，監委林盛豐、蔡崇義今天巡察台北市，監察院並於今天透過新聞稿轉述經過。

巡察財經部會部分，監委建議應嚴肅面對少子女化及人口高齡化問題，並針對離島發展缺乏上位計劃指引、安控與資安人才培育、軍工及無人機產業發展、國發基金投資後管理及退場機制等議題提出建言，會中由國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等人逐一回覆監委提問。

巡察高雄市部分，監委依序拜會高雄市議會議長康裕成、高雄市長陳其邁，與陳其邁就淨零碳排進行意見交流，並前往高雄市立楠梓足球場聽取營運簡報。25日上午，監委赴交通部茂林管理處接受民眾陳情，受理有關司法、交通違規、教師法事件及道路占用等案件。

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巡查台北市部分，監委今天先拜會台北市議會議長戴錫欽，並關心市議員反映助理加班費、資遣費等事項；隨後至市府聽取台北市長蔣萬安簡報年度重要施政計畫、財政收支、未來施政方向、重大建設進度、防洪排水設施管理、獨居長者與婦幼安全等議題。

監委也於今天下午赴台北大巨蛋視察，聽取台北市副市長林奕華簡報有關世壯運開幕典禮、交通運輸、維安醫療、逃生避難、緊急應變等相關規劃。監委提醒，台北市府應持續強化大巨蛋各項設施安全、人員疏散程序，並確保民眾人身安全及周邊交通秩序。（編輯：林興盟）1131025