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動口罵人比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

最新更新：2019/09/20 13:17

（中央社記者游凱翔台北20日電）日前兩名男子互控傷害、公然侮辱，法院判決「動口」男子30天拘役，「動手」的男子10天拘役，監察委員今天表示，現行公然侮辱不符合比例原則，且有違憲疑慮，應考慮除罪並納入民事求償體系。

日前兩名男子因停車發生糾紛，互相控告傷害及公然侮辱，事後法院判決動口罵人的男子30天拘役；動手打人的男子則處10天拘役，監察委員陳師孟、高涌誠申請自動調查，並在上午召開記者會。

陳師孟表示，雖然這是小案，但牽涉公然侮辱與傷害罪的對立。公然侮辱判了30天，傷害罪10天，導致動口比動手的刑責多了3倍，對於法院的判決，監委能尊重就尊重，但他對此有疑慮；高涌誠也說，這樣的判決會給民眾感覺「動口不如動手」。

高涌誠指出，「侮辱」是不確定的法律概念，法院的判決並無具體客觀判決標準。民國106年的司改國是會議中，曾對妨害名譽罪除罪化進行討論，會議認為基於言論自由與新聞自由的保障，避免「以刑逼民」、濫用國家訴訟資源，因此建議妨害名譽除罪化，以民事訴訟處理妨害名譽所造成的損害。

高涌誠表示，這項調查報告經司法及獄政委員會通過後，接下來將移請監察院院會討論，可能還有不同意見，但希望在事前先聽取各界意見。（編輯：林興盟）1080920

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