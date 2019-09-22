海軍28日營區開放 阿公級潛艦現身基隆港

（中央社記者王承中台北19日電）海軍司令部今天表示，將於28日在基隆港舉行營區開放活動，首度開放去年成軍的原裝派里級銘傳軍艦，而服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅潛艦也將參展，開放民眾登艦參觀。

海軍司令部上午發布新聞稿表示，將於28日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，去年11月在高雄成軍的原裝派里級銘傳軍艦（PFG-1112）將首度參與營區開放，為讓民眾了解潛艦國造的重要性，茄比級海獅潛艦也在睽違12年後再度現身基隆港參展。

海軍表示，受限潛艦通道狹窄，且須攀爬垂直梯進出艙內，考量民眾的安全，所攜帶的手提袋、背包均暫時保管在寄物區，參觀結束後領回；此外，女性民眾也應避免穿著裙子及高跟鞋登鑑，年長、幼童及行動不便者，也儘量避免入艦參觀。

超過70歲高齡、訓練用的海獅潛艦為美國海軍於二次大戰時所造，1974年移交台灣服役至今，海獅潛艦在今年初經過台船2年及新台幣6億多元的深度大修後，完成約10項重要翻新工程，無論動態、靜態試車測試，均符合海軍的契約要求，已重返大海擔任訓練任務。

海軍指出，在艦艇開放參觀部分，還有沱江級（沱江軍艦）、永靖級（永安軍艦）、錦江級（新江軍艦）、磐石級（磐石軍艦）等艦艇，將開放民眾登艦參觀。

海軍表示，本次營區開放活動也是首度選擇在基隆港東、西碼頭擴大辦理，包括派里級軍艦自去年11月8日成軍以來，活動區分裝備靜態展示、動態表演、人才招募博覽會暨園遊會等。動態表演部分安排黑鷹直升機衝場、陸戰隊學校莒拳隊戰技操演及兩棲偵搜大隊海上操舟。

海軍指出，裝備靜態展示除上述參展的軍艦外，還有機動雷達車、機動通信車、20機砲悍馬車、AAV7兩棲突擊車與S-70C反潛直升機供民眾參觀，讓民眾近距離瞭解國軍現役武器裝備。並將於西碼頭設置「國艦國造」主題展覽館，讓民眾瞭解海軍新一代兵力整建成果。

海軍表示，本次活動自28日上午8時至下午4時開放參觀，民眾須攜帶身分證件（駕照、健保卡或具照片之身分證明文件），經查驗後始可進入會場參觀。（編輯：趙蔚蘭）1080922