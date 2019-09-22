柯文哲提國家治理 記取過去第三勢力失敗經驗

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台灣民眾黨公布立委提名名單，訴求「藍綠推兩邊，民眾擺中間」，黨主席柯文哲說，區域立委多為藍綠的天下，確實難突圍，但會記取過去第三勢力失敗經驗，並以國家治理為號召。

民眾黨今天上午在台大醫院國際會議中心召開立法委員提名記者會，公布首波立委提名名單共8人，遍及台北市、新北市、苗栗縣、台中市與高雄市，目標是三黨不過半，進軍國會制衡藍綠。

柯文哲會後被媒體問及區域立委如何突破藍綠版圖以及預估不分區可奪幾席時表示，在藍綠版圖佔據狀態下，突圍的確困難，但凡事都有第一步，很多事情做了不一定成功，不做的話，一定不會成功。

他說，台灣從1994年至今就深陷藍綠惡鬥泥淖，而2020立委選舉的最大意義，就是勇敢的突破，先前新黨、親民黨、台聯、時代力量所犯的錯誤就是在統獨軸線上競爭。

柯文哲舉例，當販售的產品、擁有的通路商以及廣告手法都一樣時，將由市場上佔有率最高的公司獲勝，「不能國家遇到困難就推到統獨、藍綠，更重要的是數據、效率、溝通」，因此他這次提出國家治理為競選主軸。國家治理就是務實、科學、清廉、勤政。

柯文哲表示，「會記取過去第三勢力失敗經驗，把國家治理拿出來當號召」。

他說，2014年參與台北市長選舉時，也沒有人看好他會勝選，在這次不分區立委席次上，「有目標，剩下就是全力以赴」。

由於鴻海創辦人郭台銘不參與連署競選總統，柯文哲也沒參加2020總統登記連署，民眾黨立委參選人沒有「母雞」帶領下恐難發揮，對此，柯文哲僅說，會盡力協助。

是否考慮政黨推薦參選總統，柯文哲說，「我回去再想一想，要選，早就選了」，指台灣目前的困境不是換一個總統可以解決。

被媒體追問與郭台銘、前立法院長王金平的合作後續是否還有譜，他說，「凡事都是再談」，並表示從郭台銘宣布退選至今，2人還沒見過面。（編輯：李亨山）1080922