韓國瑜拋共商國是 蘇貞昌：為了選舉太自私

行政院長蘇貞昌22日出席活動受訪表示，國民黨總統參選人韓國瑜為了選舉，高唱國是會議太自私。中央社記者劉姵呈攝 108年9月22日

（中央社記者劉姵呈台北22日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營呼籲朝野共商國是，行政院長蘇貞昌今天出席活動受訪時表示，連院會都不來參加的市長，為了選舉高唱國是會議，實在太自私。

對於韓國瑜主張，兩岸對話、恢復互信，並呼籲朝野共商國是，若當選會建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識；總統蔡英文表示，朝野共商國是，最重要是真心誠意，不是選舉炒作，若要真心誠意的話，她認為韓國瑜要多參加行政院會。

蘇貞昌今天接受媒體聯訪時也表示，一個連院會都不來參加的市長，為了選舉要高唱國是會議，實在太自私。

訪問過程中發生韓粉向蘇貞昌叫罵，蘇貞昌則表示，韓國瑜市長不好好的呼籲他的支持者，這麼會像是愛與包容，「而且他自己都講粗俗的話，才會引得支持者或是追隨著都口出惡言。如果讓這種人得到支持，成為台灣的領導人，到底是好還是壞，各位可以比較看看。」

此外，媒體也詢問近日內政部長、刑事局長紛紛南下高雄掌握治安，被韓國瑜解讀為「國家卡韓」，蘇貞昌表示，「登革熱做不好怪中央，治安不好也怪中央」，他說，高雄一再發生治安事件，引起市民非常不安，中央才會趕快支援。

蘇貞昌指出，犯嫌是在高雄犯案，結果在台北被抓，顯示治安是要全體一起加油，一個地方做不好，就需要中央助力並破案；他說，地方首長不專心市政，不把治安做好，對於中央的協助還講出一堆政治語言，這樣非常不好。（編輯：蘇志宗）1080922