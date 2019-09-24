聲援9/29反送中高雄晚會 綠營力挺

（中央社記者程啟峰高雄24日電）香港反送中示威者發起「九二九反極權」集會遊行全球串連，在台港生29日下午將結合綠營民代在高雄凹子底公園舉行晚會聲援響應。活動主辦單位今天舉行記者會號召高雄鄉親響應。

在台香港學生與台灣基進、台灣人權促進會、台灣基督教長老教會高雄中會與中山大學學生會在高雄市議會召開活動記者會，民進黨高雄市議員康裕成、時代力量高市議員林于凱也到場聲援。

康裕成表示，這是需要大家共同參與的時代革命，無論是高雄人、外縣市台灣人或者外國朋友，她號召大家一起參與，帶領與會者高喊三大訴求，「五大訴求缺一不可」、「港台同學齊上齊落」、「庇護機制刻不容緩」，呼籲港府和平面對示威，盡快回應訴求。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，在台灣戒嚴時期，許多挺身而出投入反對運動的前輩在海外受到許多友人照顧，讓這代年輕人有免於恐懼、發表意見的自由，台灣社會現在擁有得來不易的民主，也應該以同樣的心情，在台灣幫助同樣需要幫助的香港人。

張博洋說，最近講述白色恐怖時期的電影「返校」上映並造成轟動，其實裡面「禁書」、「禁言論」、「社會互相監控」人人自危的場景正在香港上演。香港回歸中國後，原本西方社會希冀透過香港的法治獨立、人權自由，將中國慢慢拉往較文明的社會發展，不料22年後，港人卻用自身的遭遇見證西方社會的天真，「中國沒有變成香港，反而是香港變成中國」。

張博洋呼籲，台灣人顧好台灣的民主，用選票將島內的親中政客下架，即是對香港渴望民主自由的人民最大鼓舞。他並邀請高雄鄉親29日踴躍站出來參加晚會，以行動為香港加油。1080924