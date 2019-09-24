黃健庭：輔選韓國瑜由台東縣長負責 我幫忙立委

前台東縣長黃健庭（右）24日接受彰化縣政府的邀請，到彰化縣政府進行專題演講，分享他在擔任台東縣長時的經驗談，彰化縣長王惠美（左）也特別贈送埔鹽鄉順澤宮的冠軍帽給黃健庭。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年9月24日

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）前台東縣長黃健庭今天指出，他認為郭台銘會是很好的總統，卻是很不稱職的總統候選人；他已經和台東縣長饒慶鈴協調好，會幫忙輔選立委，總統的部分由縣長來負責。

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布不參加明年的總統選舉，外傳曾是郭台銘副總統人選的前台東縣長黃健庭，接受遠見雜誌訪問時證實，自己就是郭台銘所挑選的副總統人選，也認為郭台銘會是很好的總統，卻是很不稱職的總統候選人。

黃健庭接受彰化縣政府的邀請，今天來到彰化縣政府進行專題演講，和台下的縣府官員分享他在擔任台東縣長時的經驗談，彰化縣長王惠美也特別贈送埔鹽鄉順澤宮的冠軍帽，感謝黃健庭來到彰化和大家分享經驗。

在演講開始前，黃健庭接受媒體聯訪時指出，郭台銘的確找他擔任副手，他也答應，不過媒體詢問他是否未來會幫同黨的中國國民黨籍總統參選人韓國瑜輔選，黃健庭說，他已經和台東縣長饒慶鈴協調好，由她來負責輔選總統，自己則幫忙輔選國民黨提名的立委。

被問到郭台銘為何找他擔任副手，黃健庭說，真正的原因要問郭董，不過他的了解是郭董認同自己擔任台東縣長時的成績，加上初選時的努力，認為彼此之間有一定的熟悉度和信任，才會找他當副手。

黃健庭指出，郭董真的是一個政治素人，以候選人來說要講什麼話、做什麼事情，郭台銘都顯得格格不入，有話直說不修飾，郭董專注的事情都不一樣，但郭董經營事業有自己的模式，只是這套模式用在選舉上不太通。

記者詢問對於韓國瑜要修補跟郭台銘之間的關係有無建議，黃健庭說，郭董在這個時間點，對於總統大選的任何事情，不會有心情去涉入這一塊，郭董「後續有他自己想做的事情」。（編輯：謝雅竹）1080924