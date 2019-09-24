索吉兩國與台斷交 台灣獎學金提供至學期結束

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）上週太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交。外交部今天表示，對於索、吉兩國的台灣獎學金受獎生，將繼續提供獎學金給這些受獎生，直至本學期結束為止。

台灣16日與索羅門群島斷交，不到一週，20日與吉里巴斯斷交。台灣長年提供獎學金給邦交國學生來台就讀。

外交部發言人歐江安今天表示，依據統計，目前吉里巴斯在台灣留學生人數共有110人。其中，包括領取外交部台灣獎學金學生50人，以及外交部委請國際合作發展基金會（ICDF）辦理的「擴大外籍生來台獎學金計畫」學生14人。

歐江安說，台吉兩國終止外交關係，與多數吉國人民及吉國在台灣的留學生無關。因此基於人道考量，外交部原則上將依照往例，繼續提供獎學金給64名在台灣的吉國受獎生，直至本學期結束為止。

另外，外交部表示，索羅門在台學生共有125名，其中領外交部「台灣獎學金」學生有64人、ICDF獎學金生20名，其餘41名為各大學自行提供的獎學金、自費生、其他基金及機構提供的獎學金。

歐江安先前表示，外交部對台灣獎學金學生在台就學有一定的保障機制，在台索關係生變後，提供給索國學生獎學金將至本學期結束為止。（編輯：李信寬）1080924