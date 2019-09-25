中廣遭認定附隨組織 藍批黨產會淪為輔選機構

（中央社記者余祥、王承中台北25日電）黨產會認定中廣為國民黨附隨組織並追徵77億元，國民黨今天表示，黨產會打著「正義」旗號，幫民進黨政府清算對手，如同民進黨輔選機構，國民黨深感不齒。

黨產會則說，有關民國95年中廣股權移轉，中廣公司董事長趙少康多次於聽證會及受訪時公開表示，當年僅以新台幣10億元購買中廣公司廣播事業部門。趙少康就中廣股權買賣的陳述，都已列入會議紀錄且公布於黨產會網站。

國民黨透過新聞稿表示，在不當黨產處理委員會就「中影接收自日產等3間戲院土地及中廣案召開預備聽證（105年12月16日）」時，國民黨即於105年12月14日召開記者會向媒體提出華夏公司出售該土地給宏盛建設時，有2億9000萬元資金流向台綜院。

國民黨指出，當時核准該交易案的人為時任國民黨主席李登輝，李登輝也曾任台綜院董事長，若按黨產會針對中廣公司所作的行政處分而言，「台綜院是否也該一併處理？為何黨產會至今仍未就台綜院召開過聽證會？」

國民黨認為，目前適逢總統大選，黨產會此時將中廣列為國民黨附隨組織並追徵價金，其最終目的不就是為了讓趙少康有所顧忌，從而消滅所有反對蔡政府的聲音，確保民進黨再度連任。

國民黨表示，中廣公司於95年10月出售，當時共有3組人馬出價（其中包含余建新、高育仁），而趙少康出價57億元（廣播事業：10億元、非廣播事業：47億元），為3組人馬中出價最高者，並無「非以相當對價轉讓」的情事，黨產會明知此事，卻仍以行政處分認定中廣公司為國民黨的附隨組織，政治意圖昭然若揭。（編輯：林興盟/謝佳珍）1080925