朝野立委籲設動保警察 警政署：派出所就能落實

（中央社記者陳俊華台北26日電）多個動保團體與朝野立委今天說，動保刑事案件頻傳，應設置專責動保警察，讓制度與時俱進；警政署說，第一線派出所受理報案就能馬上偵查處理，落實面比設專責動保警察還有效。

台灣動物保護行政監督聯盟等民間團體，上午與民進黨立委吳思瑤、何志偉、陳曼麗，及國民黨立委王育敏、陳學聖等人共同舉行「虐殺動物頻傳，我們急需動保警察」記者會。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治說，2013年兩大黨立委就曾開記者會關心這議題，過去也有多個動保團體呼籲應成立動保警察，但警政署都以消極態度應對；時代在變，盼警政署看到各界呼籲，就動保警察成立方式、時程具體回應。

中華民國獸醫師公會全國聯合會副理事長馬祥勝說，在臨床治療都會碰到一些動物福利被剝奪的動物，卻沒辦法即時通報，盼動保警察成立後能在第一線保護這些動物；台灣防止虐待動物協會法務主任周敬凡說，每個動物虐待案件背後，都隱含人類行為失序的狀況，常常跟家暴、其他暴力犯罪相結合，盼警政單位更重視動物虐待案件。

吳思瑤說，因動保員沒有司法權力，沒辦法第一線執法，因此需要成立動保警察，補強公權力；若涉及修法部分，立法院會全力支持，期待不分黨派立委能在立法院共同催生，往成立專責的動保警察方向努力。

王育敏表示，支持設置動保警察給動物更好保護，從民意、輿論面向，有很多動保團體都支持，且民調指出有3成家長認為設立動保警察是重要議題，政府應聽到民意做出必要的行政制度調整、修正；立法院已有立委提案，只要行政部門有共識，可以很快通過，制度要與時俱進。

農委會畜牧處技正陳宜鴻說，設立動保警察對國家動保形象有助益，「有這個需求」，但現階段要通盤考量國家人力、財源，可以鼓勵警政署設立獎勵辦法，激勵員警偵辦動保案件；農委會認為動保警察設立，對動保加分，持正面看法。

內政部警政署人事科長紀國雄表示，警政署相當重視動保議題，但因執法的第一線都是各派出所，若要成立專責單位，不像全台1500個派出所，到達現場會比專責單位還快，也能了解現場狀況，並保全證據、搜索、鑑定及事後偵查，「落實面比成立動保警察還有效」。（編輯：林興盟）1080926