創新技術博覽會等3展開幕 副總統：展現台灣實力

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台灣創新技術博覽會、國際循環經濟展、國際水週等3展今天聯合開幕，副總統陳建仁表示，這剛好符合總統蔡英文先前提出的「台灣博覽會」構想，可以展現台灣的驚人實力。

台灣創新技術博覽會、台灣國際循環經濟展、台灣國際水週等3展今天在世貿一館盛大開幕，也是3展首次同期展出，陳副總統致詞指出，蔡總統在今年5月就職3週年記者會中，特別提到台灣有許多傲視國際的軟實力，也是世界上最活躍的高科技產品研發基地，期許未來能舉辦一次台灣博覽會，讓全世界看到MIT升級，不只能讓全世界都成為台灣的客戶，也能擴大各領域的合作廠商。

陳副總統認為，3項展覽同期展出，完全符合總統構想，可以此展現台灣幾十年來累積的驚人實力。

陳副總統也認同經濟部政務次長曾文生致詞時所說，台灣缺乏天然資源，因此創新更是台灣永續發展的重要元素，副總統說，十多年來有超過2萬件創新發明技術作品在創新技術博覽會展出，反映科技不斷引領時代往前邁進，帶領人們走向更舒適、更便利、更健康、更長壽、更美好的生活，他對此感到十分欣慰。

除創新技術，副總統表示，在全球暖化等氣候變遷環境下，國際對於乾淨水資源相當重視，國際水週特別展現台灣的整廠製造技術應用、創新技術及智慧水管理，希望協助業者拓展全球貿易商機，與國際市場接軌。

中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢也表示，今年特別針對水相關業者，邀請來自14國政府採購得標商來台參觀，希望助台灣業者搶攻B2G市場商機。

此外，對於循環經濟展，副總統也提到，在科技發展同時，希望以資源可持續回復、循環再生的循環經濟為主軸，讓資源生命週期得以延長循環，緩解廢棄物與污染問題，結合綠色供應鏈達到友善環境的理念。

據外貿協會統計，今天開幕的3項展覽共計有580家國內外廠商參展，使用1033個攤位，預計將吸引近萬名國內外買主前來參觀採購。（編輯：林興盟）1080926