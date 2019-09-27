中國政治若像豬瘟外溢 蘇貞昌：將失民主自由

（中央社記者王揚宇台北27日電）行政院長蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告並備質詢；蘇貞昌談到非洲豬瘟防疫時脫稿演出，以非洲豬瘟傳播地圖比喻，若變成中國的政治外溢，不只沒豬肉吃，連民主自由都會沒有。

蘇貞昌今天進行施政報告，談到非洲豬瘟疫情時，他說，疫情迅速自中國蔓延至越南等9個國家、地區。

蘇貞昌指出，他上任首日即前往桃園機場視察防疫工作，指示針對疫區入境旅客手提行李，要百分之百全面查驗，並整合14個部會力量共同投入防疫，至今能將非洲豬瘟病毒阻絕於境外，讓台灣人民能吃得到豬肉。

此外，蘇貞昌並以非洲豬瘟的擴散地圖進行說明，他表示，如果紅色的擴散地圖變成中國的政治外溢，那就不只是沒豬肉吃，而是連民主自由都沒有，這就是今天台灣的處境，台灣需要國人同胞團結一心。

蘇貞昌也說，蔡政府執政3年多來，為國人加薪減稅、致力產業升級轉型，而他上任之初向國人宣示，會帶領行政團隊，做實事，接地氣，解民怨。

蘇貞昌表示，這段期間以來，行政團隊拚經濟、保弱勢、護民主，落實防疫，守護產業，適度調整政策，有效回應民意，普惠更多的群體，讓國人感受到「有政府，會做事」。（編輯：林興盟）1080927