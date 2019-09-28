吳敦義：與郭台銘殊途同歸 盼他關心國民黨立委

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨主席吳敦義今天針對鴻海創辦人郭台銘退黨申請表示，昨天已同意郭台銘離開國民黨，但郭台銘曾說自己是永遠的中華民國派，即便郭台銘現在不是黨員，跟國民黨一樣希望兩岸和平、中華民國穩定，「我們殊途同歸」。

吳敦義今天出席國民黨舉辦928教師節「吾愛吾師」座談會，會中接受媒體聯訪。

針對郭台銘退黨一事，吳敦義說，25日中常會上台北市黨部建議黨中央慰留郭台銘，副秘書長杜建德也簽註尊重北市黨部決議，他作為中常會主持人，不能說中央重要幕僚、北市黨部主張慰留，他獨排眾議主張要讓郭台銘離開，因此請常會備查。

吳敦義說，郭台銘是中華民國難能可貴的企業家，白手起家創造非常大的企業，更對公益做出很多貢獻，很珍惜這個好黨員，因此多次慰留。

不過，吳敦義說，經過這一兩天，他接收到重要訊息，郭台銘很盼望離開國民黨，沒辦法，一定要尊重郭台銘，所以昨天尊重北市黨部建議，也跟中央黨部幕僚商量，正式同意郭台銘按照意願離開國民黨。

吳敦義表示，郭台銘還是非常尊重中華民國未來、全民福祉，郭台銘也說過是永遠的中華民國派，這就是共同主張，即便郭台銘現在不是黨員，殊途同歸，都希望兩岸和平、中華民國穩定、民眾過上更好的日子，這是共同目標。

媒體詢問，若郭台銘幫台灣民眾黨站台是否將變敵人，吳敦義說，國民黨當然有規矩，但若不是國民黨員，願意選擇人品好、友善政黨，有什麼資格限制不能為別人站台。

至於郭台銘有意推出郭家軍參選立委，還可能幫台灣民眾黨立委參選人站台，吳敦義說，這些他不了解，他不可能詢問郭台銘離開黨之後怎麼做，但郭台銘是熱心公益、熱愛中華民國的企業家，相信離開國民黨可能減少一些選擇上的困難，若郭台銘支持所有熱愛中華民國、維持兩岸穩定發展的任何立委參選人，也不能反對，「但是國民黨立委也還需要他關心」。

媒體追問，是否擔心國民黨提名的立委參選人碰上郭家軍會尷尬，吳敦義說，選舉會有什麼尷尬，有時好友也會同台競選，大家只要保持君子風度，就算兄弟間一起競選，只要公平就好。（編輯：郭萍英）1080928