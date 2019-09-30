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颱風米塔逼近台灣 3萬4000名國軍待命

最新更新：2019/09/30 13:49

（中央社記者王承中台北30日電）中度颱風米塔的暴風圈正在逼近台灣，國防部今天表示，國軍目前待命兵力3萬4000餘人、各類車輛機具38類5100餘部。國防部長嚴德發要求國軍務求做好最周延的整備，將災損降至最低。

國防部上午發布新聞稿表示，因應中度颱風米塔可能對台灣造成影響，國防部長嚴德發上午主持災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，必須密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，部隊長須主動與地方政府首長保持聯繫，務求做好最周延的整備工作，將災損降至最低。

嚴德發表示，每一次的災防整備都必須抱持「如臨深淵、如履薄冰」的態度來面對，並從過去的經驗，以及當前氣象狀況綜合研判完成最佳的整備。嚴德發亦也要求各作戰區必須確保官兵執行任務時的安全。

國防部指出，國防部本部、各軍司令部及第二（東部地區）、三（北部地區）、五（中部地區）作戰區災害應變中心為一級開設。國軍目前待命兵力3萬4000餘人、各類車輛機具38類5100餘部；並於林口、蘇澳地區分別預置AAV7兩棲突擊車2輛及膠舟2艘，可隨時依令投入執行災害防救任務。

國防部表示，第二作戰區於花蓮、台東等15處潛勢區預置182人兵力；第三作戰區於新北、宜蘭等19處潛勢區預置376人兵力，期透過先期兵力預置，隨時與地方政府保持密切連繫，以為即時應處救援。

國防部指出，中度颱風米塔現已逐漸接近台灣地區，國軍將持續密切掌握後續動態及行徑路線，在確保官兵安全前提下，配合地方政府、警消等單位靈活調度災防兵力，發揮政府總體災防能量，有效確保民眾生命財產安全。（編輯：楊凱翔）1080930

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