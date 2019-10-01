時力：確認陳雨凡無參選意願 選區協調以黨對談

（中央社記者陳俊華台北1日電）時代力量發言人陳志明今天說，決策委員會邀請時力提名的台北市立委參選人陳雨凡到場，確認陳雨凡沒有繼續參選的意願；黨也將陳雨凡私自退選納為個案，未來各選區協調仍要以「黨」進行對談。

時代力量提名的台北市第7選區（信義、南松山）立委參選人陳雨凡27日自行宣布退選，並將支持民進黨徵召的立委參選人、台北市議員許淑華。

時代力量下午舉行決策會議會後記者會，陳志明表示，今天邀請陳雨凡到決策會議就選務問題進行對談，溝通後「確認陳雨凡沒有繼續參選意願」；接下來時力會在地方選務上，全力支持黨提名的立委參選人。

陳志明說，會將陳雨凡私自退選納為個案，接下來各選區的協調工作，都會以「黨」的方式來對談，希望友黨若有相關想法，都能開放討論、進行合作。

至於媒體報導，時力擬推派陳志明參選新北市三重區立委、時代力量立委徐永明國會辦公室主任林鈺傑參選台北市士林、大同區立委。陳志明說，今天決策會議沒有討論這件事，還沒進到提名小組。

陳志明表示，希望透過這次選舉，讓一些重要議題被看見，例如居住正義、援助香港等議題，盼能看到民進黨立委余天的具體態度，並與余天進行意見交流，透過選舉、意見交換讓這些對國家重要的事能有所推進。（編輯：郭萍英）1081001