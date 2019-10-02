中國ICAO提一中原則 外交部：無權代表台灣人民

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）友邦聖露西亞1日在國際民航組織（ICAO）大會發言挺台參與，但遭中國程序發言阻擾，指稱台灣參與不具法律基礎。外交部今天表示，對於中方的相關謬論，表達最嚴正的譴責及抗議。

第40屆國際民航組織大會於9月24日至10月4日舉行，因中國打壓，台灣再度無法受邀參與。

外交部今天晚間發布新聞稿表示，截至1日為止，友邦聖露西亞、瓜地馬拉、吐瓦魯的代表在相關會議期間發言支持台灣參與ICAO，法國、日本、紐西蘭等友好國家代表也為台聲援，其發言內容與台灣訴求一致。外交部對此表達感謝，並期盼ICAO秉持專業立場，儘快對接納台灣參與作出妥適安排。

外交部指出，聖露西亞第二農業部長史坦尼斯拉斯（Herodotus Stanislas）於10月1日舉行的大會第5次全會中，強調台灣在民航領域的重要地位，要求ICAO研議邀請台灣以觀察員身分出席大會及參與相關機制。

不過，史坦尼斯拉斯發言後，中國代表卻稱，台灣是中國不可分割的領土，並引申聯大第2758號決議及ICAO決議表示承認中國的「一中原則」，做為主張台灣無權參與ICAO的法律基礎。對於中方的相關謬論，外交部表達最嚴正的譴責及抗議。

外交部重申，中華人民共和國未曾統治台灣，更無權在國際組織代表台灣人民；中華民國是主權獨立國家，絕對有權依據ICAO相關法規，要求參與ICAO的會議、機制及活動。唯有經台灣民主程序選出的政府，才能在國際場域代表台灣2300萬人。

外交部強調，聯大第2758號決議、ICAO相關決議僅確認中國代表權的歸屬，並未提及台灣是中國的一部分，中國代表的說法是意圖誤導、混淆國際視聽。另外，對於牙買加籍大會主席未能秉公主持議事，謬稱ICAO有「一中政策」，外交部深感遺憾並表達嚴正不滿。

除了聖露西亞，瓜地馬拉也在9月24日舉行的拉美民航理事會（CLAC）中，呼籲ICAO應落實「不遺漏任何國家」的宗旨，並強調台灣參與全球飛航體系至為重要。吐瓦魯則在9月29日下午舉行的ICAO執行委員會會議中表示，ICAO推動的「國際航空業碳抵換及減量計畫」有賴包括台灣在內的全球各國共同努力。

此外，法國、日本及紐西蘭代表的發言內容，也與台灣訴求一致。他們呼應4月「七大工業國集團」（G7）外長會議後發布的聯合公報，重申ICAO應廣納國際民航社群活躍成員的參與，並強調若基於政治因素排除重要成員，恐將損及飛行安全及組織的全球環保政策。

外交部表示，台灣是國際民航社群活躍及負責任的一員，理應無礙參與ICAO，以即時完整取得攸關飛航安全的重要資訊。作為全球性及專業性的民航組織，ICAO應該維持中立，並拒絕單一國家的政治壓力，儘速將台灣納入全球飛安體系，方能確保實現ICAO「無縫天空」及「團結飛航」（uniting aviation）的目標。（編輯：林興盟）1081002