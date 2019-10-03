韓國瑜：出訪美國行程規劃尚未定案

（中央社記者王淑芬高雄3日電）媒體報導國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜將在11月初出訪美國，不過他今天接受媒體聯訪表示，他個人對美國的規劃還沒有完全定案。

媒體報導韓國瑜在一場私人的聚會鬆口「11月初訪美、都確定了」，親近韓國瑜的人士透露，最晚應是在11月的第二周，預計在美停留7、8天，行程將橫跨美國東、西岸。

韓國瑜上午訪視永安區石斑魚養殖業的近況，會後媒體聯訪出訪美國的時間及行程，他做上述的回應。

韓國瑜指出，美國是中華民國對外最重要的盟友，美台關係非常的穩定，美台之間的交流也非常順暢，目前「我個人對美國的規劃還沒有完全定案」。

至於石斑魚養殖業班長蘇國禎邀請韓國瑜參加11月9日永安石斑魚節，韓國瑜說會先將行程列管下來。

高市府海洋局長趙紹廉指出，市府團隊致力協助高雄漁民將精緻漁產品行銷到國際市場，高雄市今年外銷成績比107年成長22%；他說，高雄市108年1到8月漁產品部分外銷量11萬1365公噸，超越107年同期外銷總量9萬1307公噸。

韓國瑜致詞時指出，市府努力洽談採購訂單，也盼漁民顧好品質和口碑，才能爭取「回頭客」。

他於會後到魚塭了解養殖情形，並和漁民互動，合力抱起展示一條重約60台斤的龍膽石斑。（編輯：謝雅竹）1081003