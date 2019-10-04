駐福岡辦事處國慶酒會 日本正副首相致賀電

駐福岡辦事處4日晚間在福岡舉辦中華民國108年國慶酒會，日本正副首相都致賀電。圖為日本首相安倍晉三賀電。（駐福岡辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月4日

（中央社記者楊明珠東京4日專電）台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處今晚在福岡舉辦中華民國108年國慶酒會，日本正副首相罕見都致賀電，並且在署名賀電中直接稱呼中華民國108年國慶。

來自九州及山口地區各界對台灣友好人士、僑界等共約650人到場祝賀，場面熱絡。

駐福岡辦事處表示，國慶酒會下午6時30分（台灣時間5時30分）在福岡縣知名的大倉飯店舉辦，日本首相安倍晉三、副首相兼財務金融大臣麻生太郎等日本政要致賀電。

安倍的賀電寫道：「由衷祝福中華民國一Ｏ八年國慶酒會盛大舉辦，同時也祝福國運昌隆，與會人士健康幸福。」賀電末署名「內閣總理大臣安倍晉三」。

麻生太郎賀電內容：「由衷慶祝中華民國一Ｏ八年國慶酒會的舉辦，祈祝兩國友好更深化，與會來賓日益發展。」

除了安倍、麻生的賀電之外，有多位友台的日本國會議員及外國駐日總領事館人員、政經僑學各界來賓參加，場面充滿喜慶。

這場國慶酒會以「勇敢自信、世界同行」為主題，駐福岡辦事處處長陳忠正說明台灣守護民主、捍衛自由及支持香港爭取民主自由的立場，同時向與會來賓陳述新南向政策、創新經濟、科技升級、多元社會及文化包容等方面的實際成效。

陳忠正感謝九州及山口地區（九州7縣加山口縣共8縣）各界共同推動台日雙方在經貿、投資、教育、體育、文化、藝術及觀光等多面向的密切交流與合作，使得台日情誼更加深厚友好，合作關係更加務實緊密。

國慶酒會現場除了展示台灣觀光景點的看板外，並由曾到九州考察的台灣各地訪問團提供特色產品做為伴手禮。包括台東紅藜點心、鬱金薑黃、桃園木筆、高雄環保袋、台中青花瓷鋼珠筆、名片盒、新竹手工皂、宜蘭金棗等，以及珍珠奶茶等濃濃台灣味的產品，讓來賓驚豔不已，有助於推廣台灣的地方觀光及特產。

駐福岡辦事處也安排日本國內校際管樂比賽常勝軍福岡工業大學管樂隊演奏台日兩國的國歌以及世界名曲。同時由僑界「歡喜合唱團」與日本福岡「天拝坂合唱團」混聲合唱台日經典歌曲，象徵兩國合作無間。

台北駐日經濟文化代表處（駐日代表處）預定8日在東京舉辦國慶酒會，由駐日代表謝長廷主持。此外，台北駐日經濟文化代表處橫濱分處預定7日舉辦國慶酒會。（編輯：馮昭）1081004

駐福岡辦事處處長陳忠正4日晚間在福岡主持國慶酒會，致詞時感謝九州及山口地區（共8縣）各界推動台日雙方在經貿、投資、教育、體育、文化等多面向的交流與合作。（駐福岡辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月4日

駐福岡辦事處4日晚間在福岡舉辦國慶酒會，酒會以「勇敢自信、世界同行」為主題。駐福岡辦事處處長陳忠正說明台灣守護民主、捍衛自由和支持香港爭取民主自由的立場，同時說明新南向政策等。（駐福岡辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月4日

駐福岡辦事處4日晚間辦國慶酒會，由曾到九州考察的台灣各地訪問團提供特色產品為伴手禮。在日本當前最夯的台灣珍珠奶茶在酒會上深受喜愛。（駐福岡辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月4日

駐福岡辦事處4日晚間在福岡舉辦中華民國108年國慶酒會，酒會以「勇敢自信、世界同行」為主題。與會來賓包括日本國會議員、地方議員、僑界人士等，共逾650人。（駐福岡辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月4日