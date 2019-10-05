新北國民黨：3母雞帶小雞 立委朝坐7望8邁進

（中央社記者黃旭昇新北5日電）中國國民黨新北市黨部主委李乾龍今天表示，立法委員選舉審慎樂觀，除各自實力還有總統參選人韓國瑜、新北市長侯友宜、前市長朱立倫3隻強力母雞帶領，盼望朝坐7望8目標邁進。

國民黨總統參選人韓國瑜與新北12名立委參選人的競選帆布看板，今天上午在市黨部大樓及板橋區黨部外牆懸掛。在懇託、比讚、握拳、抱胸等姿勢中，營造韓國瑜「母雞帶小雞」的氣勢。

李乾龍接受中央社訪問時表示，2020年總統與立委選舉大型看板掛置作業今天啟動，象徵韓國瑜與新北立委參選人團結一致的意象。未來還會尋找適當地點，懸掛新北市長侯友宜與立委參選人的合體推薦看板。

李乾龍表示，不止韓國瑜是強力母雞，包括侯友宜及賣力輔選的前市長朱立倫也都是強力母雞。他說，新北市共12個選區，藍營欲突破現有2席，立委參選人很有福氣，有3隻母雞帶領著打選戰；加上各參選人自己的實力，有機會朝坐7望8席次挺進。

他表示，侯友宜對立委選情很關心，13日將安排與立委參選人合影，並選擇適當地點懸掛看板。韓國瑜的妻子李佳芬6日將到新北啟動輔選邱烽堯、羅明才、林金結、林國春、柯志恩、黃志雄等立委參選人。

李乾龍說，依據黨部行程規劃，李佳芬6日下午將到三重區「五燈獎豬腳飯」親自製作愛心便當，為80歲的獨居長者送餐，關懷長者與慰問志工辛勞，也將探視101歲的人瑞李招治。

他說，李佳芬新北助選，代表韓國瑜以行動展現與新北立委提名人一起打拚的革命情感，也是固守總統選舉新北市400萬人的大票倉。（編輯：李錫璋）1081005