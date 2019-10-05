玉山論壇8日登場 美副助卿孫曉雅將來台與會

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）一年一度的玉山論壇將於8日、9日在台北舉行，今年的主題為「深化亞洲進步夥伴關係」。總統蔡英文、副總統陳建仁將出席，美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將來台與會。

玉山論壇主辦單位、台灣亞洲交流基金會今天發布新聞稿表示，第3屆「玉山論壇：亞洲創新與進步對話」（Yushan Forum: Asian Dialogue for Innovation and Progress）將於8日至9日舉行。

台亞基金會指出，今年的論壇主題為「深化亞洲進步夥伴關係」（Deepening Progressive Partnerships in Asia），將邀請國內外貴賓、專家學者、公民社會代表與會。

將於週末抵台訪問的美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）將出席論壇。據了解，蔡總統、陳副總統也將出席玉山論壇，另外還有多位重要國際領袖將來台與會。

台亞基金會表示，這次的玉山論壇將具體呈現新南向政策3年來政府與民間社會的協力合作成果。首日議程聚焦跨部門能量，包括行政院經貿辦公室、外交部、經濟部、科技部、教育部、勞動部、衛福部、農委會、環保署等政府部門努力的成果；第二天以公民社會、文化藝術、智庫合作、青年領袖等面向，展現台灣社會在東南亞、南亞強化創新與實踐夥伴關係的故事。

特別的是，今年玉山論壇也將發表「台印關係研究報告書」與「台灣與台商形象越南調查計畫」等研究報告。

台亞基金會指出，「台印關係研究報告書」透過台灣印度交流、安全合作、政治互動、科技展望、教育人才、智庫合作與經濟貿易等7大主題，全面剖析台灣與印度關係的歷史、現在與未來展望，並聚焦人才、技術與在地化三大發展策略。

此外，基金會指出，亞洲區域韌性聯盟（Asia Regional Resilience Consortium）也將於玉山論壇期間舉辦「政策對話：建構亞洲防災準備夥伴關係」，邀請國內外災防相關單位與新南向夥伴國家代表對談，著重如何落實災防夥伴關係並分享新南向災防訓練合作與科技交流的模式。（編輯：謝佳珍）1081005