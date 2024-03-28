蔡總統：感謝美商會對台保持信心 盼共獲致新成就

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（中央社記者曾智怡台北28日電）總統蔡英文今天晚間出席美國商會謝年飯致詞表示，感謝美國商會多年來堅定支持台灣，持續對台灣保持信心，相信台灣將在共同打下的堅實基礎，以及自由民主的道路上不斷前行，並盼台灣與美國商會持續獲致新成就，設立更高目標。

台灣美國商會晚間舉辦第56屆「謝年飯」晚宴活動， 這是蔡總統第8度蒞臨晚宴，亦是任內最後1次出席。

總統致詞時指出，台灣過去8年的國內生產毛額（GDP）持續成長，去年高達近7600億美元，較2016年成長逾30%；台灣股市也大幅成長，台股加權指數早已衝破2萬點，是2016年的2倍之多。

總統說，台灣的經濟整體而言表現穩健，2016年到2023年經濟成長率平均超過3.1%，高於全球平均值，2021年更創下6.62%的佳績，「感謝大家持續對台灣保持信心」。

蔡總統細數8年政績表示，自2016年起推動「前瞻基礎建設計畫」、「6大核心戰略產業」及「台灣2050淨零排放路徑及策略」；以綠色轉型為例，目前台灣再生能源的整體裝置容量已是2016年的3.8倍，風能及太陽能發電量成長超過7倍。

總統說，台灣早在2017年宣示台灣人工智慧（AI）元年時，即著手推動AI發展政策，「台灣AI行動計畫」及其更新版「台灣AI行動方案2.0」，已為台灣AI產業做好準備。

台美關係方面，總統指出，近年台美貿易關係大幅成長，透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），強化供應鏈和綠色轉型的合作，上個月也簽署「國際發展合作瞭解備忘錄」。

總統說，近年最亮眼成果是簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，第2階段談判正在進行中，未來的協定將為雙邊夥伴關係打造更穩固的基礎；她期待台美共同努力的台美雙重課稅議題，能儘快取得具體成果。

總統表示，今年1月13日副總統賴清德當選下一任總統，儘管沒有人能預測未來變化，「但我有信心，台灣將持續在正確的方向」，確保政治、經濟情勢的穩定；賴清德也承諾推動「國家希望工程」，致力把台灣打造為「民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣」，讓台灣成為世界上令人驕傲的民主故事。

蔡總統最後笑說，當年第1次參加謝年飯，時任美國商會主席對她的政策有諸多評論，但很高興現在已經沒有聽到任何負評。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）致詞時指出，美台關係日益密切，自2010年至2020年，平均每年有9個美國國會訪團訪台，但單是2023年一年度，就有39個美國議員代表團訪台。

孫曉雅說，AIT期待未來與總統當選人賴清德，以及台灣各黨派領袖合作，強化美台共同利益，增進雙方長期的非官方關係。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1130328