賴清德訪Gogolook 籲助打詐「不成功絕不停止」

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（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統賴清德日前參訪「走著瞧股份有限公司（Gogolook）」，他肯定並感謝Gogolook運用科技，協助政府打詐；他說，未來政府會跟大家站在一起，也期盼Gogolook持續支持政府打詐，「不成功絕不停止」。

總統府今天發布新聞稿指出，賴副總統26日下午參訪「走著瞧股份有限公司（Gogolook）」，肯定並感謝Gogolook運用科技，協助政府打詐，且與多國政府、警政單位和電信商合作，為防詐及資安做出具體貢獻。

副總統抵達後，首先參訪Gogolook辦公室，並聽取執行長郭建甫簡報其運作現況及未來發展願景。

賴副總統致詞時表示，他聆聽簡報，了解Gogolook一開始在車庫創業，篳路藍縷，成立理念是要持續打詐到建立一個信任的社會，現在Gogolook已獲得許多獎狀與獎牌，深受各界肯定，顯見大家的努力已獲致成果。

副總統指出，保護民眾避免因為詐騙受到傷害或損失，政府責無旁貸，但只靠政府無法達成目標，必須要大家一起合作。他感謝Gogolook運用科技，協助政府打詐，且與多國政府、警政單位和電信商合作，為防詐及資安做出具體貢獻。

他說，Gogolook是台灣軟體業的新創公司，政府非常重視新創產業，期待大家繼續努力。未來政府會跟大家站在一起，也希望Gogolook持續支持政府打詐，「不成功絕不停止」。（編輯：蘇志宗）1130328