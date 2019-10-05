挨批對日軟趴趴 謝長廷否認

（中央社記者楊明珠東京5日專電）駐日代表謝長廷昨天對駐日的台灣媒體表示，國內有人指代表處對日本「軟趴趴」，該抗議卻沒抗議，但經他調查發現被質疑的幾個敏感問題，他是向日本提抗議最多的駐日代表。

謝長廷昨天與駐日的台灣媒體茶敘時談到台日關係的現況。他表示，因為國內政治攻防的關係，駐日代表處被說成對日「軟趴趴」，該向日本政府提出抗議的卻沒提。

他表示，他查了紀錄結果發現，被質疑的幾個敏感問題，他是提出抗議最多的。

謝長廷舉例說，有關慰安婦的事情，在記錄上他是向日本提出抗議最多的。此外，釣魚台、沖之鳥的問題，駐日代表處也都有提出抗議，抗議留下紀錄就成外交文件，不是要做為國內政治操作用的，所以沒開記者會說明、沒去咆哮。

他說，有些外交上不能講的，其實駐日代表處做了很多突破。國內有人指說他沒整天講、不斷的講，但他認為，這要配合整個外交的節奏和政策，一切都是為了台灣、為了國家利益著想。

謝長廷問：「現在中國和日本關係在正常化，有聽到中國講南京大屠殺、慰安婦的事，在抗議嗎？」他表示，在釣魚台的問題上，中國看似沒在抗議，其實都有在抗議，只是因為中日關係要正常化，抗議都是留記錄的。

他說，如果要用別人指責他的標準來講的話，那麼中國也算是「媚日」？

謝長廷認為，如果兩國關係不好的時候，外交上的抗議就很明顯，像目前日韓關係不好，就常常在抗議。

有關台灣想加入日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一事，謝長廷表示，台灣到底何時能加入，還需很多國際局勢配合，因為在這種制度下，等於是需要CPTPP會員的共識，若有一國反對，就很難加入。

此外，有關台灣禁止日本福島、千葉、群馬、茨城、櫪木等5縣食品進口，去年年底九合一選舉舉辦公投，詢問選民是否同意持續禁止日本這5縣食品進口的公投案過關，兩年內要尊重公投的結果。

謝長廷表示，衛生福利部早就調查、抽查了很多日本食品，結果顯示都沒問題，但在去年年底公投前沒報告，理由是說在公投前如果公布，擔心會影響公投。但等到公投過了才公布說調查、抽檢結果都沒問題，這從日本來看就覺得很奇怪。

台灣要抽查什麼，日本都很配合，一年抽查5萬多件也都配合，台灣已知抽查結果沒問題，卻不講。

謝長廷認為，儘管公投過關後兩年之間要尊重公投結果，但這食品問題還是應該一直拿出來討論，檢查的數據也都應該公布。

謝長廷認為，憲法保障人民有知的權利、表現的自由，表現的自由是建立在知的權利上，讓人民不知真相的公投是不具意義的。

對於有立委批評對日關係做得並不好，謝長廷說，台日互動良好，像是今年要去台灣慶賀國慶的日本國會議員人數是他就駐日這3年多來最多的，目前日本參、眾議院都在開會（相當於立法院臨時院會），能有那麼多國會議員去台灣，實屬不易。

他說，8日晚間駐日代表處在東京舉辦的國慶晚會，預計會有幾十名日本國會議員出席，有的日本國會議員不能出席的，這幾天都到駐日代表處打招呼，互動好好。（編輯：高照芬）1081005