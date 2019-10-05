APEC婦女與經濟論壇 台籲重視性別主流化

政務委員羅秉成出席在智利舉行的亞太經濟合作（APEC）婦女與經濟論壇高階政策對話會議，與各國與會代表合影。（行政院性平處提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年10月5日

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）行政院政務委員羅秉成率團出席在智利舉行的亞太經濟合作（APEC）婦女與經濟論壇高階政策對話會議，除分享台灣經驗，也呼籲各國重視透過性別主流化，提升性別意識，以促進婦女經濟賦權。

APEC婦女與經濟論壇（Women and the Economy Forum）高階政策對話會議9月30日至10月5日在智利拉塞雷納（La Serena）舉行。

行政院性別平等處今天透過新聞稿表示，率團出席的羅秉成針對今年會議主題「促進婦女參與經濟」，分享台灣推動性別主流化、促進婦女經濟參與的成果，也呼籲APEC領袖及部長重視透過性別主流化，提升各部門人員性別意識，並透過跨論壇合作，推動科技性別化創新，全面促進女性參與非傳統部門，以解決女性參與經濟的障礙與挑戰，達到女性經濟賦權及包容性成長的目標。

性平處表示，APEC婦女與經濟論壇近年提倡跨論壇、跨工作小組研提計畫推動女性經濟參與，主辦單位於會中公布6項申請APEC補助計畫，性平處「亞太女性建築人才創造包容性未來」、經濟部「女性新創企業加速器倡議」、勞動部「新媒體培力促進女性賦能」、教育部「數位創新與創業論壇（二）：青年企業家能力建構與合作連結」所提出的4項計畫全數獲得補助。

為拓展國際合作空間，性平處表示，這次代表團在會議期間也與馬來西亞、紐西蘭、美國等進行雙邊會談，盼強化雙方合作關係。

此外，性平處指出，台灣在會議期間於當地辦理「智慧科技閃耀女農」工作坊，由羅秉成、菲律賓代表團團長Rhodora Masilang-Bucoy等人致詞，並發表智慧科技女農政策知識工具包，及播放台菲共同製作的智慧科技女農範例影片，從有利環境、永續發展、科技創新等面向，提出女性參與智慧農業發展的機會與策略。會中，台灣也與智利、紐西蘭、菲律賓等經濟體代表進行意見交流。

性平處進一步表示，台灣代表團團員、帝霖股份有限公司執行長楊佳慈參與俄羅斯「傑出女性中小企業獎」競賽，介紹新農業政策融入性別及接軌國際的目標，並透過自身經驗分享運用經驗與知識投入創業過程，獲得最佳潛力獎，是台灣第一次獲此殊榮。

性平處強調，台灣在「婦女與經濟論壇」向為跨論壇倡議女性善用科技創新的先鋒，將持續透過跨論壇合作運用科技性別化創新，推動女性參與非傳統領域計畫，加速縮短性別薪資落差、促進女性進入領導地位，為亞太區域女性發聲。（編輯：謝佳珍）1081005