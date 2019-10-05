衝市政是否影響選舉 韓國瑜：此時市政是責任

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高雄市長韓國瑜今天指出，此時肩膀上的責任是市政工作，不敢拋棄將全力以赴，被問到是否擔心「無法母雞帶小雞」，他說，如果要開始拚國政總統大選，自然會有其它的論述出來。

韓國瑜前天走訪石斑魚養殖場，今天又視察鳳梨田，也到美濃了解水蓮種植情形，下午滿檔的行程都在巡視農業。

近來勤跑基層，媒體聯訪是否擔心假日才拚國政，無法盡到「母雞帶小雞」的責任。

他表示，「我人在市府，一定要全力衝刺市政，這是我肩膀上的責任，讓高雄市各行各業的民眾能夠享受到更好的市政服務，我責無旁貸」。

他說，「人要有立足點才會出頭天，你的腳站那裡，我們此時此刻的工作跟任務挑戰是什麼，這要搞清楚，市長任內任期內，此時此刻肩膀責任，我不敢把它拋棄掉，全力以赴」，如果要開始拚國政、拚總統大選的時候，自然會有其它的論述出來。

媒體報導，立委江啟臣出任副手的看法，韓國瑜未正面回應；至於訪美行程一事，他表示「現在目前還沒有」。

韓國瑜下午先訪視位在鳥松區的冠瀧果菜生產合作社鳳梨果園，總經理許躍瀧表示，明年500櫃鳳梨訂單已滿單，因今年已將外銷設備升級、提升外銷能量，訂單可望全部達成。韓國瑜肯定鳳梨已取得清真認證，更有助於特色農業產銷。

農業局長吳芳銘指出，今年至今，農產品外銷近1萬公噸，總產值約新台幣逾5.1億元，成長最快速的是水蓮成長約8倍，鳳梨出口量最多，共約6050公噸，整體農產品外銷成績都不錯。他說，市府希望農民收益好，外銷是一種策略並作為貿易的導引，讓國內的農產品價格穩定。

韓國瑜則表示，要兼顧內銷及外銷平衡、農民收入、廣大台灣消費者權益，三者要達平衡點。

美濃區的水蓮種植面積約百公頃，年產值約3億元，美濃水蓮業者指出，受到種植量大增及辛苦的勞動環境，有嚴重的缺工問題，建議建立農業外籍移工聘雇及外展服務模式以解決缺工的問題。（編輯：方沛清）1081005