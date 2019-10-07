談美助台鞏固友邦 高碩泰：與華府溝通非常順暢

（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）國安會近期透露，年底前中國恐再奪台灣友邦。駐美代表高碩泰今天表示，台美雙方就台灣邦交一直保持密切聯繫且溝通非常順暢。台灣即使外交艱難，仍會持續在國際做出貢獻。

華府最大僑社「美京中華會館」今天在市中心舉行國慶升旗典禮，不少僑胞共襄盛舉，高碩泰與多位駐美代表處同仁也應邀出席。典禮現場布滿中華民國國旗和美國國旗裝飾，與會來賓也相繼唱頌兩國國歌並升起兩國國旗，象徵雙方關係堅實。

台灣近期連失兩個邦交國，國安會上個月底示警，中國在年底前可能還會再奪台灣1個至2個友邦。被問及美國是否會有什麼具體作法，來協助台灣鞏固邦交，高碩泰表示，台美雙方就台灣邦交關係及國際參與，一直都保持密切聯繫且「溝通非常順暢」。

高碩泰指出，除此之外，美方在各個階段也發言相挺，從美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）讚揚台灣是股良善的力量、可靠的夥伴及民主的成功故事，到美國副總統彭斯（Mike Pence）提及台灣對民主的擁抱，對全世界華人社會是一重要的助力。

高碩泰說：「我想這些反映了，今天中華民國台灣存在的價值與意義。」

中國上週利用建國70週年慶祝活動，高調舉行閱兵儀式並展現一系列先進武器。對此高碩泰表示，他相信台灣「德不孤必有鄰」，也會持續與理念相近國家共同結合、奮鬥。

高碩泰指出，他希望台灣在印太區域，能扮演整體的重要關鍵角色。他強調，台灣有很多可以實際參與及做出具體貢獻的地方，所以即便外交處境困難，邦交持續受到挑戰，台灣絕對不會自外於國際社會。「 我們會繼續在國際社會扮演我們角色，這點我們充滿樂觀與自信」。

談及香港目前情勢，高碩泰表示，他心中有無限感慨，因為在21世紀的今天，許多年輕人還須冒著人身安全及各種危險，上街頭去表達訴求，以追求外界普遍認為是屬於人類的基本尊嚴與權利。

高碩泰強調，這不光是某個城市、角落正在發生的事情，這對整個世界來說是很重要的警訊。他說，相形之下，台美民眾何其幸運，所以更應珍惜並維護得來不易的民主、法治及人權等價值，不應將其視為理所當然。（編輯：陳永昌）1081007

華府僑社6日在華府市中心舉辦升旗典禮，典禮吸引許多僑胞共襄盛舉。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年10月7日

華府最大僑社「美京中華會館」6日在華府市中心舉辦升旗典禮，提前慶祝中華民國108年國慶。典禮中來賓齊唱中華民國國歌和美國國歌，並升起兩國國旗象徵雙方關係緊密。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年10月7日

華府最大僑社「美京中華會館」6日在華府市中心舉辦升旗典禮，吸引不少僑胞共襄盛舉，駐美代表高碩泰與多位代表處同仁也應邀出席。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年10月7日