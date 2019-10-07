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失去2邦交國 蔡總統感謝美國續與台灣合作因應

最新更新：2019/10/07 20:56

（中央社記者葉素萍台北7日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議員馬洛尼，感謝美國國會支持台灣，並期盼雙方更緊密合作，進一步加強互惠夥伴關係；她說，近來因為來自中國的壓力，台灣失去2個邦交國，她感謝美國政府持續與台灣合作因應。

蔡總統今天在寓所接見美國聯邦眾議員馬洛尼（Sean Patrick Maloney），這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞時提到，感謝馬洛尼對台灣的堅定支持，共同連署了去年3月正式生效的「台灣旅行法」。

蔡總統提到，美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）此刻正在台北參加「太平洋對話」，商討台美如何在太平洋島國更密切合作。近來，因為來自中國的壓力，台灣失去2個邦交國，她感謝美國政府持續與台灣合作因應。

蔡總統指出，美國國會總是率先支持台灣，她感謝國會通過多項法案和決議案，支持台灣參與國際組織，並期盼雙方更緊密合作，進一步加強互惠夥伴關係。

訪賓一行由外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）陪同晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。（編輯：蘇龍麒）1081007

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