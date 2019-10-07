菲律賓華人慶雙十 近千人齊聚同歡

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）「菲華各界慶祝中華民國108年國慶大會」今晚舉行，席開90桌，近千名菲律賓華人齊聚一堂同歡。

駐菲代表徐佩勇致詞表示，這一年來，台菲關係有所進展，在醫衛、觀光等各方面，台灣跟菲律賓都有緊密的聯繫。

徐佩勇說，代表處和慈濟基金會合作，在菲律賓南部馬拉韋市（Marawi）為難民興建組合屋，已建成88間，希望在年底前，能完成所有400間組合屋。

馬拉韋市位於民答那峨島，2017年5月爆發親伊斯蘭國（IS）恐怖分子叛亂，軍方圍剿5個月才平定，雙方死傷逾千人，20萬平民無家可歸。

徐佩勇在會中也為「菲華各界雙十國慶回國慶賀團」及世界華商經貿菲律賓分會、菲華文經總會馬尼拉健行支會、關愛基金會等回國慶賀團授旗。

他表示，菲華青年服務團昨慶祝65歲生日，菲律賓僑胞在1950年代中華民國最需要幫助的時候，不僅組織軍中服務團，之後的歲月也始終不離不棄，從來沒有中斷跟中華民國的聯繫，感謝在座所有人今天一起為中華民國108歲生日慶生。（編輯：廖漢原）1081007