高鐵南延遭質疑虧錢 蘇貞昌：政府不能唯利是圖

（中央社記者陳俊華台北8日電）高鐵南延屏東案遭質疑將虧損30年，行政院長蘇貞昌今天說，政府做事不能唯利是圖，交通平權上要注意各區域平衡，決策要有魄力、規劃要有遠見，「不能用錢做唯一考量」。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席。針對高鐵南延屏東案，蘇貞昌會前受訪時表示，政府做事不能唯利是圖，不能像一般公司只算會不會賺錢、幾年能回收成本，在交通平權上，政府要全面規劃、照顧全民。

蘇貞昌說，若照這邏輯，只要都市裡有交通建設就好，偏遠地區居民根本不必有什麼公車路線，因為大家只想經營黃金路線；政府不但要注意到各區域平衡，規劃更要有遠見，決策要有魄力，早一點做規劃、有遠見的開闢，就能因為今天有做，未來享受豐碩成果，「不能用錢做唯一考量」。

另外，宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，在PTT上有鄉民指「現任宜蘭縣長為中國國民黨籍的林姿妙」，但卻遭其他人打臉，指南方澳大橋是前行政院長游鍚堃在宜蘭縣長任內發包。

蘇貞昌說，昨天他親自到南方澳大橋視察災後復原進度，很感謝救助人員都盡心盡力，趕快善後、查明原因，任何方面有責任，都一體追究，但現在還沒抓出原因，「說誰該負責、（責任）推給誰，都是不確實的。」

至於高雄市政府警察局在雙十國慶連假前進行擴大臨檢，由高雄市長韓國瑜領軍，卻提前預告臨檢時間、地點。蘇貞昌說，地方首長重視治安應該肯定鼓勵，但方法是不是有效，可以好好檢討。（編輯：謝佳珍）1081008