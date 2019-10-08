紐約雙十酒會 馬紹爾外長等12友邦代表出席

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）駐紐約辦事處今天舉辦中華民國108年國慶酒會，12友邦派代表出席。馬紹爾群島外長席克指出，馬紹爾與台灣關係堅實，台灣有如希望燈塔，應在聯合國體系內發揮明確作用。

酒會在紐約時報廣場萬豪酒店（Marriott Marquis）舉行，友邦代表、轄區4州政要及僑界逾600人參加。與會12友邦為史瓦帝尼、瓜地馬拉、宏都拉斯、馬紹爾群島、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、貝里斯、教廷、諾魯、吐瓦魯。

席克（John Silk）代表友邦致詞時，提到昨晚與中華民國外交部長吳釗燮通話，傳達馬紹爾與台灣關係緊密，自由民主國家間的持久友誼無可阻擋。馬紹爾國會9月無異議通過友台決議，兩國關係更加堅實。

他說：「我們擁有共同價值和承諾，無論面對什麼挑戰，馬紹爾群島與中華民國台灣都會一起擁有共同的未來。」

席克表示，台灣與人民溫暖且堅毅，一直是為全球各地帶來希望與鼓舞的燈塔。馬紹爾群島認為，台灣應在聯合國體系內發揮明確作用，包括有意義參與相關專門機構與機制。如果聯合國認真看待「不遺漏任何人」，就要肯定各方參與和協助，適當肯定台灣與馬紹爾等國夥伴關係與互動。

駐紐約辦事處長徐儷文表示，友邦領袖與代表9月在第74屆聯合國大會強力支持國際社會接納台灣，美國也支持台灣發揮負責任利害關係方及印太地區堅實夥伴的作用，台美首屆「太平洋對話」（Pacific Islands Dialogue）今天在台北舉行，都對台灣投下信任票。

徐儷文說：「這也提醒我們，當自由遭受威脅時，特別是在香港當前局勢下，民主世界與台灣等蓬勃民主社會同在一起更加重要。」

她表示，中華民國在台灣展現自由民主能在華人社會蓬勃發展，「當部分國家將科技進步用在監視人民一舉一動、壓抑人民聲音的監控系統上，我們運用科技鼓勵透明與政策討論，協助政府妥善回應民眾需求」。

紐約中華公所主席伍銳賢說，中華公所與紐約華人慶祝中華民國建國108年，今後將持續支持中華民國及國父孫中山建國理念。他並帶領在場人士高呼「中華民國萬歲，台灣加油」。

10多名紐約州參眾議員出席酒會，包括台裔州參議員劉醇逸、州眾議員牛毓琳。不少人致詞時都強調，未來將持續致力深化紐約州與台灣的關係，並祝賀中華民國國運昌隆。（編輯：王永志）1081008