蘇貞昌：中華民國最不快樂是在國民黨執政時

（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨立委李彥秀今天質詢指中華民國生日在民進黨執政之下，一點都不開心，甚至中華民國逐漸不見了。行政院長蘇貞昌答覆，「中華民國最不快樂的時候是在國民黨執政的時候」。

立法院院會進行施政報告質詢，李彥秀質詢時以駐大阪辦事處福岡分處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三的賀電，但後來據查非出自首相府一事，怒批貽笑國際。她要求政府說明，到底是駐外人員求好心切，自己生出賀電，還是日方禮貌性致賀，但是駐外單位高調慶祝之後，日方只能否認。

李彥秀還以斷交等問題批評說，「結論」是中華民國生日在民進黨執政之下，一點都不開心、快樂不起來。甚至在民進黨刻意操作之下，中華民國逐漸不見了。

對於賀電風波，蘇貞昌答覆，外交人員應該嚴謹，他重申，這件事要求查處。

至於李彥秀質疑中華民國生日在民進黨執政之下，一點都不開心，甚至中華民國逐漸不見了，蘇貞昌答覆，「中華民國最不快樂的時候是在國民黨執政的時候」。

蘇貞昌還說：「斷交最多的是在國民黨執政的時候，中華民國最不快樂。」

蘇貞昌並認為，中華民國「亡國感」最厲害的時候，也是國民黨執政的時候，「連國民黨的蔣介石都說中華民國已經完了」。

對於蘇貞昌的答覆，李彥秀說：「如果您是這樣的邏輯，我只能覺得非常遺憾。」（編輯：林興盟）1081008