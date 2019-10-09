智慧販賣機進校園 羅文嘉盼柯文哲懸崖勒馬

（中央社記者顧荃台北9日電）台北市教育局規畫智慧販賣機進入校園，引發國小家長疑慮。民進黨秘書長羅文嘉今天說，希望台北市長柯文哲懸崖勒馬，容許學校說不，並等如何使用數據資料的專章出爐再執行。

羅文嘉連續多天發文批評柯文哲自動販賣機政策，他今天上午出席民主進步黨「台灣派隊」青年連線記者會，會後受訪時主動表示，他本身是家長，自己的孩子在學校上學，其他家長跟他有相同的擔憂，提出建議是在幫助孩子跟柯文哲把市政跟教育辦好，避免產生不必要的困擾，請柯文哲不要把他當敵人或仇人。

羅文嘉表示，有些事情從教育的角度來講，必須要釐清，自動販賣機跟人工智慧（AI）學習有什麼關係，柯文哲跟北市教育局一直說是為了發展人工智慧學習，要強迫每所學校裝設一台以上的自動販賣機，柯文哲去年7月才明白說要廢除自動販賣機、廢除在學校賣瓶裝水，為什麼到今年完全改變，大幅開放。希望能聽到此事在教育理念上的關聯。

羅文嘉說，這麼重大的政策，學校教師與家長會應該有表達意見的權利，希望釐清一旦發生問題，「誰負責任」，不是教育局一紙公文就要所有學校去辦，這對學校老師跟家長帶來很多困擾，希望柯文哲懸崖勒馬，容許學校跟家長會若有意見，可以不裝設販賣機，這才是公開、透明與民主的方式。

他說，他認為自動販賣機稱不上人工智慧學習，只是商業運作，他不反對商業運作，但回到商業的邏輯來講，應該要說清楚為什麼販賣機一個月只收1000元租金，比停車位、市場攤位廣告招牌還便宜，以及如何招標、過程有沒有公開透明。

羅文嘉表示，在數據部分，今年柯文哲9月2日公開說，只要學生用悠遊卡買東西就知道誰買什麼東西，教育局官員又說不會，到底應該聽誰的。昨天柯文哲說既然對學生消費資料可能被濫用有疑慮，考慮訂專章處理，羅文嘉對此給予肯定，希望等專章訂好再執行政策，同時開放給學校說不的權利。

羅文嘉說，希望「柯粉不要變成韓粉」，可以就事論事，政黨競爭是為了提升所有人的生活品質，有些媒體對此議題表達意見，就被柯粉肉搜，說要公布對方的孩子，這很不應該。

媒體詢問，外界質疑民進黨兩套標準，民進黨中央推電子支付，卻反對地方推動。羅文嘉回應，他從來沒有反對無現金支付，這已經成為社會趨勢，現在談的是校園強制進入自動販賣機，要有機制跟把關，希望不要被轉移討論焦點。雖然柯文哲說販賣機賣的東西，學校可以把關，但實務經驗上把關沒有用。

對於外界質疑民進黨執政的桃園市推掃描學生臉部進校園點名，為何不用監督，羅文嘉說，他前兩天看到上海的學校對孩子進行腦波偵測，看有沒有專心，教育場域對孩子的受教權要很謹慎，中國一窩蜂使用人臉監視辨識系統，這些東西要很謹慎；桃園的事情他第一次聽到，還沒有仔細了解。（編輯：楊凱翔）1081009