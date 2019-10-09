林昶佐：立委若連任成功 會思考未來拚縣市長

（中央社記者郭建伸台北9日電）無黨籍立委林昶佐今天接受廣播節目「POP 搶先爆」專訪時表示，如果他順利連任2020立委，就會思考未來拚縣市長，但未必是台北市，坦言現在都言之過早，因為要拚連任就很辛苦。

林昶佐以去年也沒有人事先猜到韓國瑜勝選高雄市長比喻，現在的政治環境不是像唸書一樣，一年級唸完就升二年級，畢業就去考研究所；他不排斥未來參選首長，但很難現在想像是哪座城市。

主持人邱明玉問網友稱想看到林昶佐對決時代力量立委黃國昌，他表示，這不曉得怎麼回答，畢竟台灣有22個縣市，且黃國昌也沒有說要選首長，他猜不到這個假設性問題。

至於未來是否會加入民進黨，林昶佐回應，連任後先看局勢，要是洪慈庸、陳柏惟都能當選，他會傾向成立新團體或是黨團；但如果只有他跟洪慈庸當選，沒辦法達到黨團成立人數的3或4人，屆時他會再跟洪慈庸討論。

此外，無黨籍台北市議員徐立信也擬披台灣民眾黨戰袍參選，對此，林昶佐說，台北市長柯文哲要在中正萬華推自己人，他能理解，但他不是很贊同剛當選的議員馬上就要選立委，「因為這就是韓國瑜模式」。

林昶佐說，他不會覺得錯愕，因為地方傳言已經好幾個月，只是會想「怎麼那麼多人想學韓國瑜？」（編輯：楊玫寧）1081009