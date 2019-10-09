日眾議員：與理念相近國合作 助台加入CPTPP

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）日本眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司今天表示，台灣的經濟力量很大，也是APEC、WTO成員，他認為，台灣有資格加入CPTPP，日本未來要跟理念相近國家合作，推動台灣加入。

來台參加國慶活動的古屋圭司下午出席玉山論壇發表特別演講，會後接受媒體採訪。對於台灣爭取加入由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），需要有哪些作為，他表示，日本全面支持台灣加入CPTPP。

他說，台灣的經濟力量很大，已具備相關環境，日本要跟理念相近國家合作，推動台灣加入CPTPP。台灣已經是APEC、WTO成員，他認為，台灣有資格加入CPTPP。

除了日本之外，CPTPP會員國還包括加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯。

對於台灣限制福島縣等核災區食品進口，是否對台灣加入CPTPP有負面影響，古屋圭司表示，日本議員對於台灣去年底公投的結果感到很遺憾，日本人都吃福島縣的食品，因為日本透過科學方式證明，這些食品的安全沒有問題。

他說，食品進口限制問題可以說是卡在喉嚨上的一根刺，希望台灣盡量努力解決這個問題。不過，他不認為日本會把食品進口問題跟其他問題連結在一起。

此外，明天就是雙十國慶，過去常有日本國會議員來台參加慶典。古屋圭司說，目前是日本國會開會期間，通常這期間，基本上國會議員是不能出國的，但這次有約20名跨黨派的議員來台參加國慶，證明日本跨黨派的國會議員很重視日台關係。

特別的是，他指出，今年日本國會議員將與日本在台灣的學生共同參與國慶遊行，象徵日台友好。日本將於2020年舉辦奧運，這次他帶了很多相關商品將於遊行時展示，藉此希望明年奧運期間，台灣人多多到日本訪問。

為增進台日交流，古屋圭司說，這次來台也規劃到建國中學與學生交流，他去年則是訪問總統蔡英文的母校、中山女高。他認為，學生是推動台日友好的人才，盼藉此促進未來日台關係的發展。

對於媒體問及，除了蔡總統，這次來台是否會與其他政黨總統參選人見面，古屋圭司說，若國民黨參選人到日本訪問時有提出要求，他會以會長的身分接待他們。（編輯：蘇志宗）1081009