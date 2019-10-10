蔡總統強調中華民國台灣 學者：向中間選民招手

（中央社記者王承中、顧荃台北10日電）總統蔡英文今天在國慶談話中強調「中華民國台灣」，學者分析指出，這是希望藉此整合台灣內部歧見、凝聚共識，並拒絕「一國兩制」；在競選策略上，也是在向中間選民招手。

蔡總統國慶談話中表示，中國以「一國兩制台灣方案」不斷威脅台灣，但拒絕「一國兩制」是2300萬台灣人最大的共識；「中華民國台灣」6個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，是整個社會最大的共識。她呼籲台灣要團結，「一定可以找到彼此可以接受的最大公約數」。

台師大政治系教授曲兆祥告訴中央社記者，過去蔡總統在就職及國慶演說提的「這個國家」，是比較偏綠的國家認同，面對中國威脅，蔡總統今年用「中華民國台灣」來凝聚全國的共同意識，目的是拒絕一國兩制，團結台灣對抗中國，也符合蔡總統目前競選的主軸。

曲兆祥認為，國民黨總統參選人韓國瑜的支持者以深藍為主，如今鴻海創辦人郭台銘宣布不選總統，蔡總統提出「中華民國台灣」，很明顯就是在向中間選民，甚至反韓的淺藍選民招手。蔡總統今天的談話不只是國慶談話，也與競選主軸一致。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長翁明賢指出，這是蔡總統透過國慶談話，向對岸的戰略溝通，因為中國企圖將台灣納入一國兩制的架構，蔡總統則透過「中華民國台灣」的用語，要對岸不能忽略兩岸有不同政治實體的事實。

翁明賢表示，台灣內部也在糾結要用「台灣」或是「中華民國」的用語，蔡總統希望透過「中華民國台灣」整合台灣內部的歧見，建立一個超越藍綠的共識，強調威脅是外在的，應內部團結、建立共識；面對兩岸的複雜關係，要先自我定位清楚，才能一致對外。

他說，這也顯示出蔡總統未來競選的兩岸政策方針，就是「維持現狀」的延續；更積極的目的，則在於不要讓兩岸關係被北京定義成一國兩制的架構。

台灣智庫諮詢委員董立文指出，台灣反對一國兩制是眾所皆知的事，但由於客觀環境中美貿易戰越打越激烈，香港處在失序邊緣，再加上中國提出「一國兩制台灣方案」，並在各方面施壓台灣，在這種情況下，蔡總統才要在國慶談話中明白表示，絕對不會接受一國兩制，且這是台灣共識。

董立文表示，不過蔡總統也特別回顧過去70年來台灣經歷過兩岸、外交、自然災害等內外部的挫折跟挑戰，依舊沒有倒下，反而成長茁壯，是想向民眾表達，台灣既然經歷過這麼多的磨難走到今天，未來要更有自信走下去。

淡江戰略所副教授李大中表示，蔡總統今年國慶談話的重點非常直接了當，也聯繫這幾個月以來民進黨的競選主軸，以香港問題切入，凸顯中共威權體制的擴張對台灣自由民主體制的威脅。蔡總統要傳達的是，面對北京給的壓力，她是唯一能保護台灣的總統。

中華戰略學會研究員張競表示，蔡總統利用談話說明對於中國大陸政策解讀認知，並重申所堅持兩岸基本原則，反對一國兩制，但顯然對外交逆境避重就輕，未在此個面向多予著墨。不過，在當前國際社會動盪不安，兩岸官方往來互動完全中斷，社會猜忌嚴重互信薄弱的情況下，不論由誰執政，發表國慶談話都不可能面面俱到，讓各方都能夠滿意。（編輯：紀淑芳）1081010