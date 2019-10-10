更多編輯台推薦新聞：
世界頂尖荷蘭DJ愛台灣 發文貼國旗慶雙十快樂
娛樂

世界頂尖荷蘭DJ愛台灣 發文貼國旗慶雙十快樂

IG貼出Free HK照片 香港花式足球員遭禁賽
兩岸

IG貼出Free HK照片 香港花式足球員遭禁賽

圖輯／國慶台灣英雄遊行亮點多 民眾熱烈歡迎奧運A標選手
運動

圖輯／國慶台灣英雄遊行亮點多 民眾熱烈歡迎奧運A標選手

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌
國際

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

雙十國慶酒會 菲律賓代表對南方澳斷橋善後致謝

最新更新：2019/10/10 22:56
駐菲代表處10日晚上在馬尼拉舉行民國108年國慶酒會，菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）（左4）、中華民國駐菲代表徐佩勇（中）與台商和菲律賓政界人士合影。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　108年10月10日
駐菲代表處10日晚上在馬尼拉舉行民國108年國慶酒會，菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）（左4）、中華民國駐菲代表徐佩勇（中）與台商和菲律賓政界人士合影。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　108年10月10日

（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）中華民國駐菲代表處今晚在馬尼拉舉行民國108年國慶酒會，菲律賓駐台代表班納友出席，並向各界對南方澳跨港大橋坍塌事件受害者的照顧與關注致謝。

雙十國慶酒會有菲律賓政經、教育界人士和華僑、台商等約800人出席祝賀。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席暨菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）致詞時說，時至今日，中華民國國父孫中山當年的信念仍舊在台灣延續下去。

他說，孫中山當年造訪東南亞，爭取華僑對革命運動的支持；今日，經濟蓬勃發展的台灣也正推動新南向政策，尋求在經濟、文化、科技、衛生、教育等領域與菲律賓建立更緊密的關係。

班納友說，他希望代表菲律賓民眾，尤其是在台灣的15萬菲律賓移工，向台灣政府和社會各界對南方澳跨港大橋坍塌事件受害者表現的特殊照顧與關注表達感激之意；特別是蔡英文總統赴醫院探視受傷的菲律賓移工，「我們由衷致上謝意」。

班納友也說，兩年來台菲雙方旅客驚人成長，這讓雙方民眾有機會增進對彼此了解；「我們菲律賓人將珍惜這份友誼，並在未來的歲月裡更加鞏固台菲友誼」。

駐菲代表徐佩勇致詞表示，沒有15萬菲律賓移工的貢獻，台灣無從獲得如此令人印象深刻的發展。

徐佩勇說，令人震驚和悲傷的是，數名菲律賓移工在南方澳跨港大橋坍塌事件中喪生或受傷，「我謹代表台灣政府和人民向這些漁民的家屬表達衷心慰問，我們的政府將盡一切努力確保受影響的人獲得所需的照顧和幫助」。

他說，台灣正進一步加強與菲律賓及東南亞地區相互合作與聯繫，隨著新南向政策實施，台菲在擴大貿易、投資、農業、衛生、旅遊、環境、防災和高等教育等方面交流上取得重要進展，期待雙方迎來另一個成果豐碩又成功的一年。（編輯：郭中翰）1081010

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報