雙十國慶酒會 菲律賓代表對南方澳斷橋善後致謝

（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）中華民國駐菲代表處今晚在馬尼拉舉行民國108年國慶酒會，菲律賓駐台代表班納友出席，並向各界對南方澳跨港大橋坍塌事件受害者的照顧與關注致謝。

雙十國慶酒會有菲律賓政經、教育界人士和華僑、台商等約800人出席祝賀。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席暨菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）致詞時說，時至今日，中華民國國父孫中山當年的信念仍舊在台灣延續下去。

他說，孫中山當年造訪東南亞，爭取華僑對革命運動的支持；今日，經濟蓬勃發展的台灣也正推動新南向政策，尋求在經濟、文化、科技、衛生、教育等領域與菲律賓建立更緊密的關係。

班納友說，他希望代表菲律賓民眾，尤其是在台灣的15萬菲律賓移工，向台灣政府和社會各界對南方澳跨港大橋坍塌事件受害者表現的特殊照顧與關注表達感激之意；特別是蔡英文總統赴醫院探視受傷的菲律賓移工，「我們由衷致上謝意」。

班納友也說，兩年來台菲雙方旅客驚人成長，這讓雙方民眾有機會增進對彼此了解；「我們菲律賓人將珍惜這份友誼，並在未來的歲月裡更加鞏固台菲友誼」。

駐菲代表徐佩勇致詞表示，沒有15萬菲律賓移工的貢獻，台灣無從獲得如此令人印象深刻的發展。

徐佩勇說，令人震驚和悲傷的是，數名菲律賓移工在南方澳跨港大橋坍塌事件中喪生或受傷，「我謹代表台灣政府和人民向這些漁民的家屬表達衷心慰問，我們的政府將盡一切努力確保受影響的人獲得所需的照顧和幫助」。

他說，台灣正進一步加強與菲律賓及東南亞地區相互合作與聯繫，隨著新南向政策實施，台菲在擴大貿易、投資、農業、衛生、旅遊、環境、防災和高等教育等方面交流上取得重要進展，期待雙方迎來另一個成果豐碩又成功的一年。（編輯：郭中翰）1081010